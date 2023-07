2 cơ sở kinh doanh ven biển Bãi Dâu chưa chấp hành lệnh ngừng hoạt động

Ngày 24/7, ông Nguyễn Trọng Thụy, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã chủ trì buổi kiểm tra các công trình ven biển, ven núi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn phường 1, phường 5 (TP. Vũng Tàu).

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu kiểm tra công trình Ulala farm dưới chân núi Lớn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở mà UBND TP. Vũng Tàu đã yêu cầu ngừng hoạt động nhưng vẫn mở cửa đón khách. Cụ thể là quán cà phê Mi Amor Coffee (13 Trần Phú, phường 5) và Egio tea & coffee (105 Trần Phú, phường 5). Do đó, đoàn kiểm tra đã yêu cầu cà phê Mi Amor Coffee và Egio tea & coffee phải chấp hành nghiêm việc đóng cửa, không được nhận thêm khách kể từ trưa 24/7. Song song đó, các cơ sở này phải tiến hành tháo dỡ các khu vực vi phạm, thuê đơn vị thẩm định xây dựng kiểm định công trình, khi đủ điều kiện và được sự cho phép của UBND TP. Vũng Tàu mới được hoạt động trở lại.

UBND TP. Vũng Tàu yêu cầu 4 cơ sở kinh doanh gồm: cơ sở kinh doanh Sea & Sun Coffee 1; cơ sở kinh doanh Tiệm nướng Lang Thang; cơ sở kinh doanh Nali Beach 1; cơ sở kinh doanh Nali Beach 2 phải khắc phục ngay các vấn đề về an toàn công trình, an toàn giao thông trong tháng 7. Đồng thời, các chủ sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn của công trình phục vụ kinh doanh. Quá thời hạn nêu trên nếu không khắc phục các vấn đề về an toàn công trình, an toàn giao thông thì sẽ tiếp tục buộc dừng hoạt động kinh doanh.

Đoàn cũng đã kiểm tra công trình lấn chiếm đất của tổ chức tại hẻm 54 Trần Phú và công trình nông trại Ulala farm dưới chân núi Lớn – phường 5 (xây dựng một phần công trình trái phép trên đất nông nghiệp). Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã yêu cầu phường 5 phải xử lý dứt điểm các sai phạm của 2 công trình trên.

QUANG VŨ