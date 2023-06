Tổng thu ngân sách đạt 49,8% dự toán

6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước khoảng 44.123 tỷ đồng (đạt 49,8% dự toán, giảm 20,9% so cùng kỳ). Trong đó, thu từ dầu khí 16.450 tỷ đồng (đạt 68,8% dự toán, giảm 21,3% so cùng kỳ), thu thuế xuất, nhập khẩu 8.542,5 tỷ đồng (đạt 39,4% dự toán, giảm 23,3% so cùng kỳ), thu ngân sách nội địa 19.130 tỷ đồng (đạt 44,5% dự toán, giảm 19,5% so cùng kỳ, trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng khoảng 10.302,5 tỷ đồng, đạt 47,1% dự toán, giảm 20,31% so cùng kỳ).

Nguyên nhân tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng không đạt kế hoạch đề ra là do thu từ xuất, nhập khẩu, thu nội địa, thu thuế giá trị gia tăng từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài... đạt thấp. Ngoài ra, còn có nguyên nhân thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất năm 2022, giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn...

ĐÔNG HIẾU