Thu ngân sách hải quan chỉ đạt 39% chỉ tiêu

Báo cáo từ Cục Hải quan tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 8.542 tỷ đồng, đạt 39% so với chỉ tiêu, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân thu NSNN giảm là do nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu giảm. Cụ thể, máy móc thiết bị giảm 86%, hóa chất giảm 39%, sắt thép giảm 19%, than đá giảm 32%... so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo thu NSNN của Cục Hải quan tỉnh đến cuối năm 2023 chỉ đạt 17.784 tỷ đồng, đạt 82% so với chỉ tiêu giao.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, ngành hải quan đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó như tạo thuận lợi thương mại; tổ chức các buổi đối thoại chuyên đề nhằm gỡ vướng, hướng dẫn chính sách mới cho DN. Đồng thời, thường xuyên đánh giá tình hình kim ngạch xuất nhập khẩu hàng tháng, từng quý, xây dựng dự toán và có giải pháp phù hợp tập trung cho nguồn thu ngân sách.

TRÀ NGÂN