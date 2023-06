Thu hút vốn đầu tư giảm

Trong 6 tháng đầu năm, thu hút đầu tư vốn DN cả trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh đều có xu hướng giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, chỉ có 5 dự án vốn trong nước được cấp mới, giảm 15 dự án so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký hơn 808 tỷ đồng, giảm 49,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, số dự án đầu tư vốn nước ngoài (FDI) cũng ghi nhận giảm 50%, chỉ với 4 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký 35,85 triệu USD, giảm gần 71% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư vốn doanh nghiệp cả trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm có xu hướng giảm. Trong ảnh: Đóng tàu tại Công ty TNHG Vard Vũng Tàu.

Để thu hút đầu tư trong và ngoài nước trong thời gian tới, tỉnh đang triển khai thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư và ban hành danh mục các dự án kêu gọi và thu hút đầu tư giai đoạn 2023 – 2025. Đồng thời, tổ chức rà soát khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ triển khai tổ chức hội nghị đối thoại với các Hiệp hội, nhà đầu tư trong và ngoài nước để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC