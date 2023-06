Thời tiết cực đoan, nguy cơ phát sinh dịch bệnh cao

Tổng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 5/2023 là hơn 7 triệu con vật nuôi các loại, trong đó, tổng đàn heo gần 400 ngàn con, tăng 7,1% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm gần 6,5 triệu con, tăng 2% so cùng kỳ (trong đó có 4,42 triệu con gà, tăng 3%); tổng đàn trâu bò 54.352 con, tăng 2,9% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 95.208 con, tăng 3,2% so cùng kỳ. 5 tháng đầu năm 2023, các sản phẩm chăn nuôi tiêu thụ thuận lợi, tốc độ tăng trưởng chăn nuôi tăng 4,47% so với cùng kỳ.