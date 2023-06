Sản lượng hải sản giám sát qua cảng còn thấp

Theo Chi cục Thủy sản, sản lượng hải sản giám sát được qua các cảng cá trong tỉnh còn thấp, đạt chưa tới 20%.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác hải sản 5 tháng đầu năm 2023 của tỉnh là 161.141 tấn nhưng sản lượng hải sản giám sát qua các cảng cá chỉ 31.710 tấn, đạt 19,6%.

Theo ông Nguyễn Bi, Trưởng Phòng Quản lý khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản (Chi cục Thủy sản), nguyên nhân là do nhiều tàu cá sau khi đánh bắt đã bán hải sản ngay trên biển hoặc vào cảng cá tỉnh khác, không cập cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Cũng vì lý do này nên số lượng tàu cá cập cảng chỉ định trong tỉnh cũng chỉ được 45% so với số lượng tàu rời cảng.

Để quản lý hiệu quả hoạt động thủy sản và các tàu cá, tỉnh đã ký kết và triển khai Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và với các tỉnh: Kiên Giang, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định.

NGỌC MINH