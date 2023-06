Kiến nghị hàng xuất khẩu đi Đông Bắc Á từ Cái Mép – Thị Vải

6 tháng đầu năm, hoạt động xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn. Một số nước như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt đã khiến nhu cầu tiêu dùng suy giảm. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí 6 tháng đầu năm ước đạt 2,568 tỷ USD, giảm 12,01% so cùng kỳ; nhập khẩu đạt 3,129 tỷ USD, giảm 6,45% so cùng kỳ.

Để hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu, từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ triển khai thực hiện đề án Chương trình xuất khẩu hàng hóa đến năm 2025 và Chiến lược xuất nhập khẩu đến năm 2030; đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào các mạng lưới phân phối hàng hóa tại thị trường nước ngoài”, hỗ trợ các DN tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Đồng thời, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương cho phép các DN có thị trường xuất khẩu đi các nước Đông Bắc Á được xuất hàng tại cảng Cái Mép - Thị Vải thay vì cảng Cát Lái như hiện nay nhằm giảm chi phí logistics, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu.

TRÀ NGÂN