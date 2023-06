Tin từ Sở TN-MT cho biết, UBND tỉnh vừa giao đơn vị chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông theo đề nghị tại văn bản số 4214/BTNMT-KSVN của Bộ TN-MT.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công suất khai thác của các mỏ cát, sỏi trên địa bàn. Việc cấp phép khai thác tuân thủ theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm không ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, phòng chống sạt lở và tai biến địa chất, bảo đảm đa dạng sinh học và bảo vệ rừng; bảo đảm quốc phòng - an ninh; an toàn giao thông cũng như cho các công trình thuộc dự án đường cao tốc. Việc khai thác cát, sỏi không làm thay đổi dòng chảy, không gây sạt lở lòng, bờ, bãi sông. Đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân khai thác phải thiết lập hệ thống và thực hiện quan trắc, giám sát tác động xói lở lòng, bờ sông theo quy định; chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường trong khai thác, không làm thay đổi dòng chảy, không gây sạt lở lòng, bờ, bãi sông.

Đối với các khu vực được Chính phủ cho phép nâng công suất khai thác cát san lấp phục vụ các dự án đường cao tốc, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu trong việc điều chỉnh công suất theo quy định, trường hợp phát hiện xảy ra tình trạng sạt lở phải yêu cầu dừng ngay hoạt động khai thác và triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục.

SONG THƯ