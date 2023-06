Đó là chia sẻ của các DN tại hội nghị trao đổi, rà soát, cung cấp thông tin tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn vướng mắc của các DN trên địa bàn tỉnh do Sở Công thương tổ chức ngày 21/6. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đơn hàng sụt giảm, giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng cao.

6 tháng đầu năm, doanh thu của Công ty TNHH Thép Vina Kyoel giảm 30%.

Giá trị xuất khẩu chỉ đạt 1/2 kế hoạch

Thông tin tại hội nghị, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đơn hàng của các DN sụt giảm mạnh, nhiều DN chỉ sản xuất cầm chừng. Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu thô và khí đốt) chỉ tăng 4,48% so với cùng kỳ, bằng 1/2 kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu) giảm 12,01% so với cùng kỳ, trong khi kế hoạch đặt ra là phải tăng 11,23%.

Theo phản ánh từ các DN, họ đang gặp khó khăn về thị trường, nhất là lĩnh vực bất động sản. Bởi, đây là ngành ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất có liên quan như ngành thép, vật liệu xây dựng, cơ khí…

Bà Lê Thị Hương, đại diện Công ty CP gốm sứ Granite VTC (KCN Mỹ Xuân B1-Conac, TX.Phú Mỹ) cho biết, 6 tháng đầu năm, do thị trường xây dựng khó khăn nên DN chỉ sản xuất 30% sản lượng so với kế hoạch đề ra và dự kiến sẽ dừng dây chuyền sản xuất do không có đơn hàng. Ông Đinh Hoàng Hải, đại diện Công ty TNHH Thép Vina Kyoel cũng cho biết, DN chỉ sản xuất 70% công suất, doanh thu giảm 30%, đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh.

Trong khi đó, ông Phí Đình Lục, Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina cho biết, DN gặp khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Năm 2023, Công ty sẽ huy động mọi nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó phấn đấu đạt sản lượng PP là 645.000 tấn, tăng 186% so với năm 2022, doanh thu 880 triệu USD, tăng 211%; kim ngạch xuất khẩu 459 triệu USD, tăng 217%; phân phối LPG đạt 245.000 tấn, tăng gấp 4 lần năm 2022. Tuy nhiên, do thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn nên dự kiến DN chỉ hoàn thành được 70%-80% kế hoạch.

Cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu

Năm 2023, ngành Công thương đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) dự kiến tăng 9,24% so với năm 2022; Kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu thô) dự kiến tăng 11,23%. Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế của ngành theo kế hoạch được giao và giữ vững nhịp xuất khẩu, Sở Công thương tiếp tục triển khai các chương trình hội nhập kinh tế quốc tế năm 2023; triển khai thực hiện Đề án Chương trình xuất khẩu hàng hóa đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong thực thi nhiệm vụ giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh, chia sẻ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách, pháp luật nhà nước thông qua cầu nối từ các hội, hiệp hội DN. Các DN, nhà đầu tư cần đồng hành trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, chấp hành đúng quy định của pháp luật, chính sách phát triển của ngành, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trong quá trình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các DN cần chủ động mở rộng và đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, hướng đến thị trường mới, tiềm năng như: Ấn Độ, châu Phi, Trung Đông và Mỹ La tinh, Đông Âu.

Tại hội nghị, Sở Công thương đã trả lời, giải đáp nhiều ý kiến thuộc thẩm quyền. “Với những vấn đề vượt thẩm quyền, Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, đề nghị các ngành, lĩnh vực liên quan trả lời; đồng thời sẽ ban hành văn bản trả lời, phúc đáp đầy đủ từng ý kiến để gửi đến DN trong thời gian sớm nhất”, ông Lê Văn Danh cho hay.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN