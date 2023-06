GRDP 6 tháng đầu năm tăng 2,41%

Chiều 28/6, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và dự báo mức tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, nhờ triển khai quyết liệt, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, tạo tiền đề, động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu khí theo giá so sánh năm 2010 tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,26%; công nghiệp và xây dựng tăng 2,85%; khu vực dịch vụ tăng 2,56%. ..

Riêng sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, chỉ số công nghiệp (trừ dầu thô và khí đốt) ước tăng 6,25% so cùng kỳ. Kinh doanh thương mại sôi động trở lại với tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,53%. Về dịch vụ lưu trú, 6 tháng đầu năm tăng 17,01%. Bên cạnh đó, tình hình an sinh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

KIM HỒNG