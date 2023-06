Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp của tỉnh đều tăng trưởng. Cụ thể, sản xuất nông nghiệp ước đạt 4.732 tỷ đồng, tăng 4,13% so với cùng kỳ; sản xuất lâm nghiệp ước đạt 27 tỷ đồng, tăng 1,06% so với cùng kỳ; sản xuất ngư nghiệp ước đạt 5.461 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, tình hình thời tiết thuận lợi và công tác thủy lợi được bảo đảm nên diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2022-2023 vượt kế hoạch đề ra. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, gia súc... được đặc biệt quan tâm, hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng được chú trọng. Trong lĩnh vực thủy sản, cơ quan chức năng đã thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

SONG BÌNH