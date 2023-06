Chấn chỉnh việc lắp đặt lưới bảo vệ tại ban công

Sở Xây dựng vừa có văn bản số 2534/SXD-QLXD gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc rà soát, chấn chỉnh đối với việc lắp đặt lưới bảo vệ tại khu vực ban công, lô-gia (phần hành lang hướng ra ngoài) của các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Xây dựng, khu vực ban công, lô-gia của các tòa nhà có nhiệm vụ rất quan trọng là cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra hỏa hoạn, sự cố trong tòa nhà. Lực lượng cứu nạn sẽ dùng các phương tiện để đón người qua khu vực ban công, lô-gia. Vì vậy, phần khoảng trống bên trên lan can là rất cần thiết, tuyệt đối không được bịt kín hoặc gia cố bằng các loại hàng rào, lồng sắt. Nếu người dân lắp đặt lưới bảo vệ thì cần sử dụng loại vật liệu dễ cắt bỏ, không được quá kiên cố.

Trường hợp lắp đặt rào sắt kiên cố, cần phải tạo một cánh cửa thoát hiểm ở lồng sắt có thể khóa cửa lại và để chìa khóa ở nơi dễ lấy. Khóa này phải được mở thường xuyên, đề phòng trường hợp khi xảy ra sự cố, do mất bình tĩnh nên không tìm thấy chìa khóa hoặc khóa bị gỉ sét, khó mở. Đồng thời, chủ động trang bị bình chữa cháy, mặt nạ chống độc, bình oxy…

Ngoài ra, chiều cao lan can của nhà ở cao từ 9 tầng trở lên phải đạt chiều cao tối thiểu 1,4m. Đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì lan can phải đạt tiêu chuẩn: Khe hở của lan can không đút lọt quả cầu có đường kính 100mm và không có cấu tạo để trẻ em dễ trèo qua lan can.

QUANG VŨ