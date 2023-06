529 doanh nghiệp giải thể và tạm ngưng hoạt động

Theo báo cáo của Sở KH-ĐT, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 529 DN đăng ký giải thể và tạm ngưng hoạt động, tăng 30,94% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của DN không hiệu quả nên làm thủ tục giải thể.

Lãnh đạo VCCI Bà Rịa - Vũng Tàu thăm, ghi nhận khó khăn, vướng mắc tại Công ty CP thép Pomina.

Mặc dù vậy, một tín hiệu khả quan là đã có 549 DN ngưng hoạt động từ năm trước quay trở lại sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Sở KH-ĐT cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cho 930 DN, tăng 1,53% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 6.404 tỷ đồng, giảm 16,2% so cùng kỳ. Đồng thời, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 108 chi nhánh, văn phòng đại diện; đăng ký tăng vốn cho 233 DN, tăng 11,57% so cùng kỳ.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 21.686 DN trong nước còn đăng ký hoạt động, trong đó số DN thực tế hoạt động là 12.269 DN, chiếm khoảng 56,58% số DN còn đăng ký hoạt động.

