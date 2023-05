Xây dựng khu thương mại tự do cần quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, đúng hướng

Ngày 31/5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Ngọc Thuận, Tổ trưởng Tổ xây dựng Đề án “Tiếp tục phát triển, hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép-Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước và có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới” và “Nghiên cứu khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ” chủ trì họp bàn về các vấn đề liên quan của Đề án.

Đề án do đơn vị tư vấn là Viện Quản trị Logistics toàn cầu xây dựng gồm 6 chương, nêu rõ cần thiết và mục đích nghiên cứu khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, đánh giá thực trạng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các mô hình nghiên cứu, kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Đồng thời đề xuất mô hình khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại Bà Rịa-Vũng Tàu, dự toán vốn đầu tư và các chỉ tiêu tài chính của Đề án và giải pháp, cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện.

 Cùng ngày, ông Mai Ngọc Thuận đã tiếp và làm việc với Công ty TNHH Cộng sự Đông Dương (IP) về việc tư vấn cho dự án quy hoạch Đặc khu kinh tế (SEZ)/ Khu thương mại tự do (FTZ) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại buổi làm việc, ông Lim Song, Tổng Giám đốc IP đề xuất các dịch vụ cho dự án, sắp xếp và điều phối các cuộc họp với FTZ tại Hàn Quốc và các nhà đầu tư tiềm năng (SK, Samsung, LG, Huyndai, các ngân hàng lớn...); hỗ trợ xây dựng dự thảo đề xuất (đề án) về SEZ/FTZ cho tỉnh. Đồng thời mong muốn được chia sẻ thông tin về mục tiêu và hình ảnh mà địa phương hướng đến, từ đó Công ty sẽ có những bước tư vấn phù hợp trên cơ sở chia sẻ kinh nghiệm từ những mô hình đã thực hiện thành công.

Tại buổi làm việc, ông Mai Ngọc Thuận khẳng định, việc xây dựng SEZ/FTZ có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai phát triển của địa phương, đặc biệt là khu vực Cái Mép - Thị Vải. Do đó, tỉnh rất mong muốn được tư vấn định hình về ý tưởng, hướng đi phù hợp nhất trong thực hiện dự án, cũng như thủ tục có liên quan.

TRÀ NGÂN