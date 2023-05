Thẩm định dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo.

Sáng 5/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã chủ trì họp Hội đồng thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo. Tham dự có đại diện các Bộ, ngành, cơ quan chuyên môn và địa phương liên quan.

Về phía tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự cuộc họp.

Chính phủ đã đồng ý phương án kéo cáp ngầm vượt biển cấp điện cho Côn Đảo. Trong ảnh: Điện lực huyện Côn Đảo kiểm tra, bảo trì đường dây lưới điện.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc giai cho huyện Côn Đảo có quy mô đầu tư xây dựng mới đường dây 110kV, 1 mạch, chiều dài khoảng 102,5km, ngăn xuất tuyến 110 kV tại Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến Trạm biến áp 110/22kV Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng gần 5.000 tỷ đồng, trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương hơn 2.526 tỷ đồng; vốn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam hơn 2.437 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành đóng điện vào tháng 6/2026. Sau khi hoàn thành, công suất cấp điện cho Côn Đảo năm 2030 là 82,4MW và năm 2035 khoảng 95,8MW, cơ bản đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp trên đảo.

Tại cuộc họp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2) đã báo cáo, giải trình làm rõ thêm ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định quan tâm như lựa chọn phương án hướng tuyến, tích hợp đầu tư cáp quang; chuyển đổi mục đích sử dụng đất, an ninh quốc phòng; tác động sinh thái môi trường biển; tính khả thi của vốn đầu tư công, tính kinh tế của dự án, lợi ích kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh… Sau khi xem xét, Hội đồng thẩm định đã tiếp thu ý kiến của các đơn vị để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo nhằm đáp ứng phát triển kinh tế, du lịch và đảm bảo an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo. Trong ảnh: Điện lực huyện Côn Đảo sửa chữa máy phát điện phục vụ điện tại địa phương.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã thành lập Hội đồng thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm chủ tịch. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã xây dựng hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo theo quy định và giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương liên quan. Việc đầu tư dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo là rất cần thiết để đảm bảo cấp điện ổn định, lâu dài phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC