Phối hợp thực hiện chương trình điều tra doanh nghiệp

Cục Thống kê tỉnh đang triển khai cuộc điều tra doanh nghiệp (ĐTDN) năm 2023 nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển cho kinh tế địa phương.

Cán bộ, điều tra viên của Cục Thống kê hướng dẫn nhân viên Công ty CP Kết cấu thép Minh Trị (TX.Phú Mỹ) điền thông tin theo phiếu điều tra DN.

Doanh nghiệp hưởng ứng

Thực hiện chương trình ĐTDN năm 2023, đến nay Công ty CP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) đã cơ bản hoàn thành thông tin định danh của đơn vị như: ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh, loại hình DN, cơ sở trực thuộc của DN, thông tin về lao động và thu nhập của người lao động, số lao động…

Ông Nguyễn Văn Sơn, Tổng Giám đốc công ty cho biết, sau khi Cục Thống kê triển khai chương trình ĐTDN năm 2023, hai bên đã phối hợp thực hiện các bước theo yêu cầu của cuộc điều tra. Theo ông Sơn, cuộc điều tra giúp DN đánh giá lại tình hình sản xuất, kết quả DN đạt được trong một năm, từ đó có định hướng phát triển cho năm tiếp theo. Ngược lại, nhà nước sẽ nắm thông tin hoạt động của DN, từng địa phương để có chính sách phù hợp phát triển kinh tế những năm tiếp theo.

“Là DN cổ phần, chúng tôi buộc phải công khai minh bạch, kịp thời, chính xác về số liệu báo cáo hoạt động của công ty để công bố thông tin. Do đó, chúng tôi luôn sẵn sàng phối hợp với Cục Thống kê thực hiện chương trình ĐTDN”, ông Sơn khẳng định.

Cũng trên tinh thần phối hợp thực hiện chương trình ĐTDN năm 2023, ông Liu Xiao Yong, Giám đốc sinh quản/thu mua Công ty CP Kết cấu thép Minh Trị (KCN Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) cho biết, là một DN nước ngoài, đơn vị luôn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, trong đó có chương trình ĐTDN. Chương trình là cơ hội để công ty có dịp đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan tới các thủ tục, giấy tờ thuộc lĩnh vực thống kê.

Theo Cục Thống kê tỉnh, ĐTDN năm 2023 là cuộc điều tra hàng năm có quy mô lớn, thời gian thực hiện ngắn với nhiều nội dung chuyên sâu để tổng hợp bức tranh chung về tình hình sản xuất, kinh doanh của các DN trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, ĐTDN năm 2023 thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, DN tự điền thông tin, dữ liệu vào 14 loại phiếu phân theo từng ngành, lĩnh vực trên website của Tổng Cục Thống kê.

Vẫn chậm so với tiến độ đề ra

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có khoảng 12.500 DN thuộc diện phải điều tra. Để đảm bảo cuộc điều tra diễn ra đúng tiến độ cũng như chính xác số liệu đầu vào, tăng tính minh bạch nguồn số liệu, từ tháng 2/2023, các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh đã rà soát DN mới thành lập trong năm 2022 tại địa bàn được phân công; tuyển chọn giám sát viên và điều tra viên thống kê đáp ứng tốt năng lực, trình độ; đồng thời tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các điều tra viên.

Ông Lương Văn Đương, Trưởng Phòng thu thập thống kê, Cục Thống kê tỉnh cho biết, Chương trình điều tra DN được thực hiện từ ngày 1/4, dự kiến việc thu thập thông tin của cuộc điều tra sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2023. Sau hơn 1 tháng triển khai, đến nay chương trình ĐTDN đã đạt khoảng 30% tiến độ, chậm hơn so với kế hoạch. Trong đó, TX.Phú Mỹ chậm khoảng 10% so với kế hoạch đề ra. Theo ông Đương, nguyên nhân khiến tiến độ ĐTDN chậm so với kế hoạch chủ yếu do DN đang tập trung sản xuất, phục hồi kinh tế. Do đó, DN thiếu nhân lực để phối hợp cùng cơ quan chức năng thực hiện chương trình điều tra.

Để công tác điều tra đạt tiến độ và kế hoạch, Cục Thống kê tỉnh tiếp tục đôn đốc các địa phương cũng như DN nhanh chóng thực hiện chương trình điều tra. Cục Thống kê sẽ làm việc với Chi cục Thống kê TX.Phú Mỹ để có biện pháp tăng tốc thực hiện chương trình điều tra.

“Trong quá trình kê khai thông tin, các điều tra viên và giám sát viên sẽ hỗ trợ DN khi có vướng mắc cũng như việc kê khai còn chưa đầy đủ, đồng thời thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở DN tập trung hoàn thành việc kê khai thông tin đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra”, ông Đương cho hay.

Điều tra doanh nghiệp năm 2023 được tiến hành theo chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phương án điều tra DN năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành. Cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin về DN, phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương. Số liệu thu thập từ điều tra được sử dụng để tính một số chỉ tiêu quan trọng như: tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) năm 2022, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế...

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC