Phấn đấu khởi công cầu Phước An đúng kế hoạch

Cầu Phước An là dự án trọng điểm của tỉnh, giúp kết nối giữa đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải với hệ thống đường cao tốc trong khu vực. Để bảo đảm tiến độ thực hiện, chủ đầu tư đang tổ chức chọn nhà thầu cũng như đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải, kết nối TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Tổ chức mời thầu gói xây lắp cầu chính

Ông Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép-Thị Vải (đơn vị chủ đầu tư dự án cầu Phước An) cho biết, ban vừa công bố mời thầu gói thầu xây lắp cầu chính thuộc dự án cầu Phước An (từ trụ T37 đến trụ T40 - gói thầu số 39). Gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu 36 tỷ đồng, thời gian thực hiện 48 tháng. Gói thầu sẽ đóng thầu vào 15 giờ ngày 26/5.

Trong quý II/2023, 2 gói thầu xây lắp cầu dẫn có giá trị lớn thuộc dự án cũng sẽ được lựa chọn nhà thầu. Cụ thể, gói thầu cầu dẫn từ trụ T40-T41 đến trụ T62 (gói thầu số 40); gói thầu xây lắp cầu dẫn từ trụ T62 đến mố M75 và đường dẫn (gói thầu số 41), với giá trị lần lượt là 620 tỷ đồng và 630 tỷ đồng. Gói thầu hạng mục điện chiếu sáng và bê tông nhựa (gói thầu số 42) có giá trị 100 tỷ đồng dự kiến lựa chọn nhà thầu trong quý III/2024.

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn tất thủ tục đấu thầu, ký hợp đồng thi công xây lắp gói thầu số 38 với đơn vị thi công. Gói thầu được tổ chức lễ động thổ vào cuối năm 2022. Các nhà thầu đang khẩn trương triển khai thi công tại hiện trường. Đơn vị thi công- Công ty 620 đã lắp đặt xong hệ thống trạm trộn bê tông xi măng, đang san lấp mặt bằng tại phạm vi đầu tuyến giáp đường liên cảng. Còn Công ty 479 đang san lấp mặt bằng công trường, mố nhô tại vị trí mép sông Thị Vải. Tiến độ triển khai đáp ứng kế hoạch.

Dự án cầu Phước An có tổng chiều dài khoảng 4,4km. Trong đó, phần cầu dài hơn 3,5km, đường dẫn trên tuyến 247m, đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài khoảng hơn 617m. Tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Năm 2023, dự án được bố trí 300 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện dự án. Đến nay, dự án đã giải ngân gần 20 tỷ đồng, đạt 6,63%.

Đối với hạng mục cầu chính Extradosed, chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật phần cầu dẫn phía bờ tỉnh Đồng Nai và hạng mục cầu chính Extradosed. Về phần cầu chính Extradosed, các đơn vị liên quan đang hoàn thiện hồ sơ theo thông báo thẩm định và tổ chức phê duyệt thiết kế, dự toán gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu, khởi công công trình theo kế hoạch đề ra, bảo đảm trước 18/6.

Riêng phần cầu dẫn phía tỉnh Đồng Nai, đơn vị tư vấn đã thiết kế, tính toán và đang lập thủ tục thỏa thuận chi tiết khối lượng thực hiện giữa 2 dự án cầu Phước An và đường xuống cảng Phước An. Sau khi thỏa thuận xong với nhà đầu tư BOT cảng Phước An, đơn vị tư vấn sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ GT-VT thẩm định.

Còn vướng mắc giải phóng mặt bằng

Ông Nguyễn Công Danh thông tin thêm, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án cầu Phước An. Chủ đầu tư cũng đã chuyển toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TX.Phú Mỹ để chi trả cho các đơn vị có đất bị thu hồi, gồm: BQL rừng phòng hộ tỉnh, Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines và Công ty CP Cảng quốc tế QTM.

Tuy nhiên, đến nay, BQL rừng phòng hộ vẫn chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Lý do đơn vị này đưa ra là chưa tổ chức tận thu cây đước. Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ triển khai dự án.

Về phía Đồng Nai, tổng diện tích thu hồi của tỉnh này khoảng 8,66ha, gồm: BQL rừng phòng hộ Long Thành, Công ty CP Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An, Tổng Công ty Khí Việt Nam CTCP và đất sông, rạch do nhà nước quản lý. Công tác giải phóng mặt bằng đang được tỉnh Đồng Nai khẩn trương thực hiện, nhưng chưa bảo đảm tiến độ. UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai trình HĐND tỉnh này thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cầu Phước An. Đồng thời, kiến nghị tỉnh Đồng Nai hỗ trợ, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sớm ban hành thông báo thu hồi đất và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trong quý II/2023.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiếp tục làm việc với UBND, các sở, ngành của tỉnh Đồng Nai để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cầu Phước An trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong quý II/2023. “Công tác triển khai các công việc thuộc dự án cầu Phước An đang bảo đảm đúng tiến độ. Chủ đầu tư phấn đấu khởi công dự án vào ngày 18/6/2023 như kế hoạch”, ông Nguyễn Công Danh nói.

Dự án cầu Phước An chia làm 5 gói thầu xây lắp chính gồm: gói thầu số 38, xây lắp hạng mục cầu dẫn từ đầu tuyến đến trụ dẫn T36-T37; gói thầu số 39, xây lắp hạng mục cầu chính từ trụ T37 đến trụ T40; gói thầu số 40, xây lắp cầu dẫn từ trụ T40-T41 đến trụ T62; gói thầu số 41, xây lắp cầu dẫn từ trụ T62 đến mố M75 và đường dẫn; gói thầu số 42, xây lắp hạng mục bê tông nhựa và chiếu sáng toàn cầu.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG