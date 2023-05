Nắng nóng làm 'tăng nhiệt' thị trường điện lạnh

Thời tiết đang vào cao điểm nắng nóng nên thị trường điện lạnh như quạt máy, máy điều hòa, tủ lạnh… cũng trở nên sôi động hơn, sức mua tăng từ 30-50%.

Hàng điện lạnh tung ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Đa dạng mẫu mã

Khảo sát các điểm bán hàng cho thấy, năm nay, các sản phẩm phục vụ nhu cầu làm mát khá đầy đủ, đa dạng các dòng máy điều hòa đời mới của những thương hiệu nổi tiếng, như Panasonic, Toshiba, LG, Samsung, Daikin. Trong đó, phổ biến nhất là loại máy với công nghệ inverter tiết kiệm điện có công suất 9.000 BTU và 12.000 BTU. Điểm thu hút của các dòng máy điều hòa đời mới là sự tích hợp nhiều tính năng hữu ích, như tiết kiệm điện, lọc không khí, không gây tiếng ồn, có chế độ hẹn giờ. Ngoài ra, một số mẫu mới với công nghệ Powerful không chỉ giúp làm mát nhanh, còn tiết kiệm điện cao hơn 40% - 50% so với các loại máy điều hòa thông thường. Phân khúc sản phẩm này cũng có giá cao hơn các loại máy thông thường có cùng công suất từ 1-2 triệu đồng/chiếc.

Ngoài máy điều hòa, quạt điều hòa, quạt phun sương có chức năng làm mát không khí tương tự như điều hòa nhiệt độ, kích thước nhỏ gọn của các thương hiệu: Kangaroo, Sunhouse, Daikiosan, giá dao động từ 3-7 triệu đồng… cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Bên cạnh các thương hiệu nổi tiếng các sản phẩm điện lạnh sản xuất trong nước như Sunhouse, Kangaroo... cũng khẳng định được chất lượng, mẫu mã không thua kém hàng ngoại nhập. Chị Nguyễn Thị Tuyến, nhân viên bán hàng Điện máy Xanh (đường Nguyễn Thái Học, TP. Vũng Tàu) cho biết, những dòng sản phẩm điện lạnh như: máy lạnh, máy lọc không khí, tủ lạnh, quạt điều hòa, quạt máy... bán khá đắt hàng.

Nhân viên siêu thị Nguyễn Kim giới thiệu quạt điều hòa với khách hàng.

Sức mua tăng

Thông tin từ các cửa hàng, siêu thị kinh doanh hàng điện máy cho biết, hơn 1 tháng trở lại đây, sức mua sản phẩm làm mát tăng mạnh, khoảng 50% so với tháng trước. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Giám đốc Điện máy 121 (Công ty CP Thương mại dịch vụ vận tải xây dựng 121, TP.Bà Rịa) cho biết, so với tháng trước, lượng khách hàng tăng vọt do nhu cầu mua sắm máy lạnh, quạt máy để đối phó với nắng nóng. Ngoài máy điều hòa, nhiều gia đình chọn mua thêm quạt điều hoà để dùng xen kẽ, góp phần tiết kiệm điện. Tuy nhiên, so với trước, lượng khách mua online nhiều hơn là trực tiếp tới cửa hàng, tăng 30-50%.

Nhằm kích cầu mua sắm, các cửa hàng, siêu thị điện máy như: Điện máy Xanh, Điện máy Chợ Lớn, Nguyễn Kim, A Hò, Kim Minh (TP. Vũng Tàu), Thủy Lộc, 121 (TP. Bà Rịa) đều treo nhiều poster, bảng quảng cáo các chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng các loại máy lạnh, máy lọc không khí, tủ lạnh, quạt điều hòa, quạt máy... với mức giảm từ 20-50%. Ngoài ra, các cửa hàng còn áp dụng nhiều chương trình khác như giảm tiền mặt, miễn phí công lắp đặt, tặng phiếu bảo trì, bảo dưỡng miễn phí, hỗ trợ vận chuyển, tặng phiếu mua hàng, tặng hàng kèm, mua hàng trả góp lãi suất ưu đãi... Một số dòng sản phẩm còn được 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đầu sau khi mua, chương trình mua trả góp với lãi suất 0%.

Anh Nguyễn Văn Anh (TP.Vũng Tàu) cho biết, thời tiết năm nay nóng hơn mọi năm, nên gia đình có nhu cầu mua quạt điều hòa lắp tại phòng khách. “Tôi quan tâm đến các tính năng của máy điều hòa là khả năng lọc không khí, công suất làm mát hiệu quả trong không gian rộng, và độ bền và chế độ tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng”, anh Văn Anh nói.

Ghi nhận cũng cho thấy, mặt bằng giá chung của hàng điện máy giải nhiệt năm nay cơ bản không tăng giá nhiều, chỉ dao động trong khoảng 1-3%. Các DN bán lẻ cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn sản phẩm chính hãng tại các cửa hàng, siêu thị có uy tín, bảo đảm về xuất xứ và chất lượng sản phẩm cũng như chính sách bảo hành dịch vụ hậu mãi khi lắp đặt...

Thời tiết nắng nóng nên ngoài như cầu mua mới, các cửa hàng sửa chữa điện lạnh cho biết nhu cầu sửa chữa đồ điện lạnh của người dân tăng cao gấp 3-4 lần so với ngày thường, chủ yếu khách hàng sửa chữa điều hòa, quạt hơi nước; một số ít khách sửa chữa quạt, tủ lạnh... Đặc biệt, lượng khách hàng bảo dưỡng, vệ sinh, bổ sung gas, thay mạch điều khiển dàn nóng, dàn lạnh, thay tụ mắt thần... của điều hòa tăng gấp 5-6 lần so với ngày thường. Giá mỗi lần bảo dưỡng vệ sinh, bơm ga điều hòa từ 300.000- 600.000 đồng.



Bài, ảnh: TRÀ NGÂN