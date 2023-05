Năm 2023, phấn đấu 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Theo Quyết định số 1031/QĐ-UBND về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023 do UBND tỉnh ban hành, tỉnh phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm các xã: An Nhứt, An Ngãi (huyện Long Điền); Long Tân (huyện Đất Đỏ); Suối Nghệ (huyện Châu Đức); Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Để hoàn thành mục tiêu, các địa phương chú trọng rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình và cân đối, huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí bảo đảm hoàn thành trong năm 2023. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí; tổ chức rà soát mức độ đạt các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao theo Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch, lộ trình và cân đối, tập trung huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

VÂN ANH