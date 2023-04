TP.Vũng Tàu triển khai nhiều giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Chiều 26/4, Thường trực Thành ủy Vũng Tàu đã có buổi làm việc với UBND thành phố bàn giải pháp tăng thu ngân sách năm 2023.

Theo UBND TP.Vũng Tàu, tổng số thu ngân sách 4 tháng năm 2023 trên địa bàn thành phố hơn 1.340 tỷ đồng, đạt 32% so với dự toán tỉnh giao, bằng 32% dự toán thành phố xây dựng, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, tình hình thu ngân sách nhà nước tính đến tháng 4/2023 trên địa bàn TP.Vũng Tàu không đạt tiến độ bình quân dự toán được HĐND thành phố giao (năm 2023, HĐND TP.Vũng Tàu giao chỉ tiêu cho UBND thành phố thu ngân sách là 4.778 tỷ đồng). Nguyên nhân là nguồn thu từ DN cổ phần hóa đạt thấp do giá nguyên vật liệu tăng, thị trường bất động sản không sôi động như cùng kỳ năm 2022. Nguồn thu lệ phí trước bạ đạt thấp so với cùng kỳ 2022 do lượng hồ sơ đất giảm khoảng 1.000 hồ sơ, lượng hồ sơ xe giảm khoảng 1.500 hồ sơ. Nguồn thu từ tiền sử dụng đất cũng giảm mạnh…

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đề xuất các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đề nghị các phòng, ban, đơn vị nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng nguồn thu ngân sách. Trong đó, bảo đảm công bằng trong thu thuế đối với tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn, nhằm chống thất thu thuế, làm cho môi trường kinh doanh lành mạnh. Công an các phường, xã thống kê các khu nhà trọ, khách sạn, căn hộ cho thuê, căn hộ homestay để quản lý, thu thuế. Sớm đưa toàn bộ các khu tái định cư, khu đất ở mới trên địa bàn thành phố đi vào hoạt động để thu tiền thuê đất, tăng nguồn ngân sách cho thành phố. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, gặp gỡ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các DN còn nợ thuế và kiên quyết thu hồi nguồn nợ đọng năm 2022.

CẨM NHUNG