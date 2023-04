Tổ chức hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4267/UBND-VP chỉ đạo các sở, ngành và các cơ quan liên quan tổ chức hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay có chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của cộng đồng trong việc cùng thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước,vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

UBND tỉnh yêu cầu, các địa phương và đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ ngày 29/4 đến ngày 6/5, có thể kéo dài đến ngày môi trường thế giới 5/6. Các hoạt động chính cần thực hiện trong tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường gồm: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo biểu ngữ, áp phích; tuyên truyền các nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại địa phương; tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội; giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường…

LINH ĐAN