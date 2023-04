Thu ngân sách hải quan giảm 29%

Báo cáo từ Cục Hải quan tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, thu ngân sách hải quan khoảng 4.553 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân là do nhiều ngành hàng nhập khẩu chủ lực, nhất là nguyên liệu cho sản xuất giảm mạnh; nhiều DN không có đơn hàng, đặc biệt với các ngành dệt may, da giày, nội thất, nhôm công nghiệp, sắt thép, xi măng.

Tổng cục Hải quan yêu cầu toàn ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 479/CT-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2023.

TRÀ NGÂN