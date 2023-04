Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh

Tin từ Sở TN-MT cho biết, đến nay, Sở đã cơ bản hoàn thành công tác thu thập tài liệu, xác định ranh giới và bàn giao mốc giới sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh của 6/8 đơn vị. Còn 2 đơn vị là Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu, Sở TN-MT đã có báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất xử lý đường ranh giới sử dụng đất.

Thống kê cho thấy, toàn tỉnh có 33.634ha đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, chiếm 16,98% diện tích tự nhiên của tỉnh. Đây là quỹ đất lớn và giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng và hình thành các vùng sản xuất nông, lâm sản hàng hóa tập trung, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, góp phần giảm nghèo.

Do đó, ngoài việc xác định ranh giới, cắm mốc đối với phần diện tích đất do các nông, lâm trường đang quản lý, Sở TN-MT cũng phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành rà soát bổ sung đối tượng 3 để xác định ranh giới đất gồm: các tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư đang quản lý sử dụng đất do những nông lâm trường và tổ chức chuyển đổi từ nông, lâm trường bàn giao về địa phương.

QUANG VŨ