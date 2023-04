Xây dựng phương án khai thác phục vụ du lịch UBND TP. Vũng Tàu đã xây dựng phương án quản lý, khai thác Bãi Sau trong thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư. Cụ thể, giai đoạn từ nay đến hết lễ 30/4, 1/5, UBND thành phố giao UBND các phường quản lý khu vực từ bờ kè vào đường Thùy Vân (khu vực trên bờ) để làm bãi đậu xe tạm, quản lý các nhà vệ sinh, nhà tắm nước ngọt phục vụ người dân và du khách. Phòng Quản lý đô thị, Công ty CP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh khu vực phía dưới biển. Trung tâm Quản lý hỗ trợ khách du lịch thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Công an thành phố tăng cường lực lượng cho tổ công tác Bãi Sau để đảm bảo an ninh trật tự. Sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tháo dỡ các nhà vệ sinh, nhà tắm nước ngọt không phù hợp, tạo mặt bằng sạch, đồng thời giao Phòng Văn hóa - Thông tin đề xuất các dịch vụ, xây dựng phương án khai thác; Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu phương án tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu khai thác các dịch vụ trong thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư. Sau khi lựa chọn được nhà thầu khai thác tạm thì các đơn vị trúng thầu sẽ có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển.