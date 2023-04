Sáng 4/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền tổ chức hội nghị lần thứ 29 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023. Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

Quý I/2023, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ của huyện đạt 7.100 tỷ đồng (đạt gần 32% kế hoạch, tăng hơn 28% so với cùng kỳ); tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 1.540 tỷ đồng (đạt 34,5% kế hoạch, tăng 21,7% so với cùng kỳ); tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp hơn 101 tỷ đồng (tăng 9,2% so với cùng kỳ); thu ngân sách hơn 332 tỷ đồng (đạt 26% kế hoạch). Huyện đã đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM và 3/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Đảng bộ huyện đã kết nạp 28 đảng viên mới (đạt 24,3% so với chỉ tiêu tỉnh giao).

Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Nhiều địa phương xây dựng một số mô hình dân vận khéo có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư như: “Ngày thứ Bảy lắng nghe người dân nói”, “Cà phê sáng cùng ngư dân”.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến xung quanh các vấn đề: tiến độ thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 20/11/2018 của Tỉnh ủy về “xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2030”; công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn huyện; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Long Điền.

Trong quý II/2023, Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề của tỉnh về một số nội dung như: xây dựng và phát triển đô thị Long Hải tương đương loại IV vào năm 2025; tăng cường ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý đất đai.

NGUYỄN TUYỀN