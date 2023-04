Chú trọng triển khai các dự án trọng điểm

Đó là chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa và Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 vào chiều 18/4.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Cùng tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Thành ủy Bà Rịa, 3 tháng đầu năm 2023, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện Đề án nâng cấp hoạt động chợ Bà Rịa theo hướng kinh doanh hiện đại, Đề án Khu chợ đêm; bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự xây dựng và quản lý đất đai; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm Ngày thành lập TP.Bà Rịa.

Quý I/2023, thành phố có 28/33 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ đạt 26,4% kế hoạch năm, bằng 54,4% so với cùng kỳ; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 25% kế hoạch, bằng 71,4% so với cùng kỳ; nông nghiệp - ngư nghiệp đạt 25% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 200 tỷ đồng, đạt 21,2% so với dự toán.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tại huyện Côn Đảo, trong quý I/2023, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có sự tăng trưởng khá. Huyện đã đón 140.700 lượt khách du lịch, đạt 28,3% kế hoach, tăng 109,6% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ hơn 827 tỷ đồng, đạt 25,7% kế hoạch, tăng 60,05% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp 47,4 tỷ đồng, đạt 20,9% kế hoạch, tăng 5,9% so cùng kỳ; giá trị sản xuất ngư nghiệp hơn 13,6 tỷ đồng, đạt 19,5% kế hoạch. Hiện trên địa bàn huyện Côn Đảo đang thực hiện 6 dự án trọng điểm, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Viết Thanh đã ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa và Huyện ủy Côn Đảo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo 2 địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác tổ chức, giám sát đối với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể. Đối với những nội dung công việc đang gặp khó khăn, không thể giải quyết, cần phải báo cáo cấp trên để được định hướng tháo gỡ.

“TP.Bà Rịa và huyện Côn Đảo cần chú trọng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn; quan tâm đến công tác đào tạo và luân chuyển cán bộ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG