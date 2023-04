Buôn lậu, gian lận thương mại vẫn nhức nhối

Từ đầu năm đến nay, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng cấm vẫn diễn ra phức tạp. Cơ quan chức năng đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, Cục QLTT tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát. Trong ảnh: Lực lượng Cục QLTT tỉnh kiểm tra một siêu thị trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Ngày 23/3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1-Cục QLTT tỉnh kiểm tra đột xuất cửa hàng "Thế giới nguyên liệu" (445, Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu). Qua đó, phát hiện cửa hàng đang kinh doanh 356 sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn các loại (bột trà sữa, xí muội, đường đen, xí muội, bột trà sữa) không có nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa tại chợ và bến xe huyện Xuyên Mộc.

Theo đó, Đội QLTT số 1 đã ban hành quyết định xử phạt 18 triệu đồng về các hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tịch thu 356 sản phẩm thực phẩm các loại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 14/3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1-Cục QLTT tỉnh kiểm tra đột xuất cơ sở “Xin chào Korea Mart” (chung cư DIC Phoenix, TP.Vũng Tàu) thuộc Công ty TNHH K-1 International Group (TP.Hồ Chí Minh). Qua đó, đã phát hiện cơ sở đang bày bán 803 sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm các loại do nước ngoài sản xuất nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định. Cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hàng hóa hợp pháp. Ngoài ra, cơ sở này cũng chưa thực hiện việc đăng ký kinh doanh.

Lực lượng Cục QLTT tỉnh kiểm tra tại cơ sở "Xin chào Korea Mart".

Cục QLTT tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt gần 98 triệu đồng đối với Công ty TNHH K-1 International Group do vi phạm là kinh doanh hàng hóa nhập lậu; buôn bán hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; chưa đăng ký kinh doanh. Cơ quan chức năng đã tịch thu 666 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm các loại nhập lậu để xử lý theo quy định của pháp luật, buộc nộp lại số tiền gần 9 triệu đồng do thực hiện hành vi vi phạm và buộc ghi nhãn 137 sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm các loại do nước ngoài sản xuất đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông.

Ông Lê Quang Hải, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng cấm xảy ra trên địa bàn quy mô không lớn nhưng với thủ đoạn tinh vi, chủ yếu bán tại các cửa hàng. Các hành vi vi phạm đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và đã được xử lý nghiêm theo quy định.

Thống kê của Cục QLTT cho thấy, 3 tháng đầu năm 2023, đơn vị này đã thực hiện kiểm tra 231 vụ, phát hiện vi phạm 132 vụ, tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính gần 1,9 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu trong thời gian tới, Cục QLTT tỉnh đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, về giá để trục lợi. Đồng thời, đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng...

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN