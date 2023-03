Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp

Sáng 30/3, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Tổ lãnh đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh quý I/2023.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Trần Thụy Cẩm Lệ, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, tổng vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh hơn 15.570 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 1.618 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh gần 8.553 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp huyện gần 4.150 tỷ đồng; vốn dự kiến phân bổ tiếp trong năm 1.250 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh đã phân bổ hơn 14.320 tỷ đồng cho các chủ đầu tư (đạt 91,9%), lũy kế thanh toán tất cả các nguồn vốn dự án hơn 2.044 tỷ đồng (đạt 14,2%) so với kế hoạch giao, cao hơn tỷ lệ giải ngân hết tháng 3/2023 theo cam kết của các chủ đầu tư là 13,9%. Trong đó, lũy kế thanh toán vốn Trung ương đạt 41,4% so với kế hoạch giao, cao hơn cùng kỳ năm 2022 (giải ngân tháng 3/2022 đạt 2,3%); lũy kế thanh toán vốn ngân sách tỉnh từ đầu năm tới nay đạt 7,6% so với kế hoạch giao; thấp hơn tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2022 (giải ngân tháng 3/2022 đạt 12,1%).

Theo nhận định của Sở KH-ĐT, nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của tỉnh trong quý I/2023 còn thấp chủ yếu do vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Một số dự án vướng mắc về quy định đất đai, chưa thống nhất việc xác định giá đất. Bên cạnh đó, do có sự chênh lệch giữa giá đất nhà nước thu hồi với giá đất các khu đất, dẫn tới việc chưa thỏa thuận được công tác bồi thường…; các thủ tục chuẩn bị đầu tư và hồ sơ pháp lý dự án chưa hoàn thiện; thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Một số đơn vị và chủ đầu tư chưa quyết liệt, chủ động, tích cực, sát sao xử lý khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan chưa chặt chẽ theo tiến độ và kế hoạch triển khai dự án, dẫn đến không xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh yêu cầu, các địa phương khẩn trương hoàn thành việc ký cam kết tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, gửi báo cáo về Sở KH-ĐT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Sở KH-ĐT tham mưu kiện toàn Tổ công tác, thực hiện đôn đốc, theo dõi, hỗ trợ thúc đẩy các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, chủ đầu tư phối hợp các địa phương bám sát các văn bản quy định, quyết định của UBND để nhanh chóng triển khai thực hiện dự án.

KIM HỒNG