Nhà máy điện An Hội đã được tiếp nhiên liệu

Sau khi nhận được kiến nghị của Điện lực Côn Đảo về việc bổ sung nhiên liệu diesel cho Nhà máy điện An Hội, ngành điện cùng cơ quan chức năng của tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc.

Dầu được tiếp cho nhà máy điện An Hội trong ngày 1/3. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Điện lực Côn Đảo, đến 19 giờ ngày 28/2, lượng dầu trong bồn chứa của Nhà máy điện An Hội còn khoảng 58.000 lít. Với lượng dầu này, nhà máy chỉ duy trì hoạt động được đến 19 giờ ngày 1/3. Nếu không được bổ sung diesel kịp thời, Nhà máy An Hội sẽ phải tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc cấp điện cho cư dân Côn Đảo.

Về lý do dẫn đến tình trạng bị động nguồn nhiên liệu của Nhà máy điện An Hội, ông Nguyễn Chí Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Điện lực Côn Đảo cho biết: Do tàu chở dầu cung cấp cho Nhà máy điện An Hội gặp khó khăn về vận chuyển, dẫn tới việc tiếp nhiên liệu chậm trễ.

Thêm vào đó, thời gian qua, các bồn chứa dầu phục vụ cho Nhà máy An Hội (2 bồn dung tích 1.000m3/bồn và 1 bồn dung tích 300m3) đang trong quá trình sửa chữa, nên Điện lực Côn Đảo phải sử dụng bồn phụ chứa dầu phục vụ phát điện. Bồn phụ này chỉ chứa tối đa 300m3, dẫn đến khả năng dự trữ dầu có hạn.

Sau khi nhận báo cáo của Điện lực Côn Đảo, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản báo cáo tình hình và kiến nghị hỗ trợ tới các sở, ngành liên quan, đồng thời làm việc với UBND huyện Côn Đảo để có phương án giải quyết.

Trưa 1/3, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với UBND huyện Côn Đảo hỗ trợ tiếp 70.000 lít dầu cho Nhà máy An Hội. Nguồn dầu được huy động chủ yếu từ một đơn vị xăng dầu trên địa bàn huyện Côn Đảo. Số dầu này đủ để nhà máy vận hành trong vòng 2-3 ngày.

Tiếp đó, ngày 2/3, tàu chở dầu chuyên dụng từ đất liền sẽ đến Côn Đảo để tiếp dầu, ổn định hoạt động cho nhà máy điện An Hội.

Về lâu dài, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với các ngành chức năng liên quan hoàn thiện thủ tục về việc sử dụng tàu chuyên dụng vận chuyển nhiên liệu cho Nhà máy điện An Hội.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đang gấp rút sửa chữa 2 bồn chứa dầu chính 1.000m3 ở Nhà máy điện An Hội và sẽ hoàn thành trong năm 2023. Sau khi các bồn chứa này được sửa chữa, công suất chứa nhiên liệu sẽ lớn hơn, bảo đảm sự chủ động về nguồn nguyên liệu cho Nhà máy hoạt động.

Nhà máy điện An Hội - Điện lực Côn Đảo thuộc Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 9 tổ máy với tổng công suất lắp đặt khoảng 11,8MW và có công suất phát điện tối đa khoảng 8MW, có nhiệm vụ sản xuất và cung cấp điện cho toàn huyện Côn Đảo bằng các tổ máy phát điện sử dụng diesel.

HỒNG PHÚC