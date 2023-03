Khách đặt may áo dài tăng mạnh

Khảo sát tại một số tiệm may trên địa bàn TP.Vũng Tàu từ đầu tháng 3 cho thấy, lượng khách tập thể, khách lẻ đặt may áo dài tăng mạnh, cao gấp 3-4 lần so với ngày thường. Thậm chí nhiều tiệm may từ chối nhận đơn hàng phải hoàn thành trước ngày 8/3.

Nguyên nhân là do từ ngày 1-8/3 là thời điểm hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” nên các tiệm may đều nhận được rất nhiều đơn hàng may áo dài đồng phục cho các tập thể, DN, đơn vị và cả những đơn may áo dài cho khách lẻ từ trước đó để kịp lấy trước ngày 8/3.

Theo chia sẻ của một chủ nhà may trên đường Trương Công Định, TP. Vũng Tàu, 2 ngày gần đây, tiệm may đã phải từ chối nhận may áo dài cho khách lẻ có nhu cầu lấy trước ngày 8/3 do quá tải đơn hàng. Mặc dù nhu cầu may áo dài thời điểm 8/3 tăng đột biến, nhưng giá tiền công may áo dài khá ổn định, dao động từ 350-500 ngàn đồng/bộ.

SONG BÌNH