Giá mít Thái tăng cao

Một tuần qua, giá mít Thái liên tục tăng mạnh. Cụ thể, mít Thái loại 1 (trái có trọng lượng trên 10kg) bán giá từ 45.000-48.000 đồng/kg, loại 2 (7-8kg) là 30.000 đồng/kg, loại 3 từ 10.000-15.000 đồng/kg. Đây là mức giá tăng cao nhất trong 4 năm qua.

Theo các nhà vườn, nguyên nhân khiến giá mít Thái tăng mạnh là nhu cầu xuất khẩu cao, nhất là từ khi thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại. Trong khi đó, nguồn cung thấp do nhiều nhà vườn đã thu hẹp diện tích trồng loại cây khác có giá trị kinh tế hơn nên sản lượng cung ứng ra thị trường thấp so với mọi năm từ 20-30%. Mức giá mít Thái loại 1 như hiện nay cao gấp 6-7 lần so với năm ngoái (khoảng 7.000 đồng/kg) nên nhà vườn có lãi. Dự báo, giá mít Thái đang dần ổn định và có thể tăng tiếp tục trong vài ngày tới.

SONG BÌNH