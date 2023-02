Ngày 23/2, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì buổi đối thoại với các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất thực hiện dự án Trường MN Rạch Dừa.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu tại buổi đối thoại với người dân.

Dự án Trường MN Rạch Dừa (hẻm 19, Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa) có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi 6.951m2. Thời gian qua, UBND TP.Vũng Tàu đã ban hành các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 4/35 hộ dân, đơn vị có đất bị thu hồi. Trong đó, 2 hộ đã nhận tiền bồi thường. Đến nay, các hộ dân vẫn chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho thành phố thực hiện dự án.

Tại cuộc đối thoại, các hộ dân cho biết họ chưa đồng thuận với chủ trương xây dựng dự án và không đồng ý bàn giao mặt bằng với các lý do như: việc xây trường này là không cần thiết do trên địa bàn phường đã có nhiều trường mầm non tư thục; giá đất bồi thường thấp và đề nghị giao đất tái định cư, đất ở mới, xem xét xây dựng trường ở vị trí khác.

Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân, ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết, tuần tới, ông cùng các cán bộ phòng, ban, đơn vị, địa phương sẽ kiểm tra, khảo sát thực tế trường, lớp tại phường Rạch Dừa. Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các phòng, ban xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến dự án trên cơ sở bảo đảm quyền lợi cho người dân; khảo sát giá đất để đền bù phù hợp, thỏa đáng. UBND phường Rạch Dừa có trách nhiệm khảo sát số lượng trường học, số lượng trẻ, nhu cầu học của trẻ trên địa bàn phường để đánh giá; tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án.

“Trên cơ sở pháp lý, UBND TP.Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện dự án đầu tư công Trường MN Rạch Dừa nhằm phục vụ nhu cầu học tập của trẻ trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu khẳng định.

Tin, ảnh: THI PHONG