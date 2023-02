Thu hồi gần 40 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội

Chiều 16/2, BHXH tỉnh và Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Kế hoạch phối hợp số 101/KHPH-CA-BHXH ngày 1/4/2022 giữa Công an tỉnh và BHXH tỉnh về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, sau 1 năm triển khai thực hiện kế hoạch, BHXH tỉnh đã phối hợp với cơ quan Công an tổ chức 15 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 322 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 19/12/2022, đơn vị đã thu hồi được gần 40 tỷ đồng số tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng thời, rà soát, cung cấp chi tiết danh sách gần 1.200 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, hai đơn vị đã phối hợp xác minh 34 trường hợp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH nghi có dấu hiệu bất thường; 12 hồ sơ hưởng BHXH 1 lần nghi có dấu hiệu giả mạo. Trong năm 2022, đã khởi tố 2 vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”...

QUANG LÊ