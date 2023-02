Tháng 1, thu ngân sách từ dầu thô đạt 5.300 tỷ đồng

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách nhà nước trong tháng 1/2023 do cơ quan này quản lý ước tính 165.700 tỷ đồng, đạt hơn 12% so với dự toán và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 5.300 tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán và tương đương 167,7% cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 160.400 tỷ đồng, bằng 12% dự toán và bằng 103% cùng kỳ.

So với dự toán, có 8/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 8%), trong đó một số khoản thu lớn như thu từ khu vực DN nhà nước ước đạt 13,2%; DN có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 14,1%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 14,8%; thu phí – lệ phí ước đạt 10,2%; thu cổ tức, lợi nhuận còn lại ước đạt 22,8%...

So với cùng kỳ 2022, có 6/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng như: Thu từ khu vực DN nhà nước ước tăng 15,3%; Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 18,3%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước tăng 21,1%; Thu từ hoạt động xổ số ước tăng 25,3%; Thu khác ngân sách ước tăng 85,7%;…

NHẬT MINH