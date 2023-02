Lùi thời gian nâng cấp sân bay Côn Đảo

Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa thống nhất chính xác thời gian triển khai dự án nâng cấp sân bay Côn Đảo, dù trước đó Bộ GT-VT đã có kế hoạch triển khai từ tháng 3/2023.

Hành khách đến sân bay Côn Đảo bằng đường hàng không.

Sở GT-VT cho biết, theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cảng hàng không Côn Đảo có quy mô, cấp sân bay 4C với công suất thiết kế dự kiến 2 triệu hành khách/năm. Diện tích đất dự kiến 141ha.

Trên cơ sở đó, năm 2021, Bộ GT-VT phê duyệt quy hoạch điều chỉnh dự án nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030 với quy mô, cấp sân bay 4C, đường cất hạ cánh kích thước 1.830mx45m; xây dựng nhà ga hành khách mới phía Đông Nam nhà ga hiện hữu để đáp ứng công suất khai thác 2 triệu hành khách/năm và 4.400 tấn hàng hóa/năm; sân đỗ tàu bay mới bảo đảm khai thác 8 vị trí đỗ cho tàu bay code C và tương đương. Diện tích đất dự kiến hơn 181ha.

Dự án được triển khai theo các dự án thành phần. Cụ thể, dự án thành phần 1, gồm: cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn; hệ thống đèn hiệu đường cất hạ cánh đã được Bộ GT-VT phê duyệt và giao cho Cục Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện và dự kiến bố trí kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương cho dự án là 1.590 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2, đầu tư hệ thống bảo đảm hoạt động bay như: Đài kiểm soát không lưu, hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS) và hạ tầng đồng bộ đang được Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM, chủ đầu tư) triển khai thực hiện.

Dự án thành phần 3, đầu tư các hạng mục công trình xây dựng sân đỗ, nhà ga hành khách thì Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV, DN đang khai thác cảng hàng không Côn Đảo đầu tư) đang đề xuất phương án mở rộng nhà ga hiện hữu, xây dựng sân 5 vị trí đỗ. Dự án thành phần 4 là các công trình cung cấp dịch vụ, kho xăng dầu hàng không…

Thông tin sân bay Côn Đảo sẽ đóng cửa 9 tháng (từ tháng 4 đến tháng 12/2023) để phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp đường băng là chưa chính xác. Khi có thông tin xác thực giữa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Cục Hàng không Việt Nam, UBND huyện Côn Đảo sẽ thông tin đến các cơ quan, đơn vị, DN và người dân. Huyện sẽ có thông báo trên Cổng thông tin điện tử của huyện trước 3 tháng để DN chủ động trong hoạt động tổ chức, kinh doanh. Ông Huỳnh Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Cục dự kiến khởi công dự án từ tháng 3/2023 và hoàn thành tháng 12/2023. Thời gian ngừng bay từ tháng 3/2023 đến trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên, do kế hoạch bố trí vốn chậm so với dự kiến, đồng thời, còn một số vướng mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn, lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương về các phương án đề xuất đầu tư, nên tiến độ khởi công có thể phải lùi lại một thời gian. Do đó, thời gian đóng cửa sân bay cũng sẽ lùi lại.

Để bảo đảm tiến độ triển khai đầu tư mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo, ngày 9/1, Bộ GT-VT đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai các dự án đầu tư theo quy định hiện hành và xem xét, giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam rà soát, cân đối nguồn vốn để thực hiện phương án đầu tư mở rộng các công trình khu hàng không dân dụng của Cảng hàng không Côn Đảo theo quy hoạch được phê duyệt giai đoạn đến năm 2030 (xây dựng nhà ga hành khách mới thay vì mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu), bảo đảm tiến độ hoàn thành đồng bộ và khai thác các công trình.

“Các cơ quan chức năng đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa “chốt” được thời gian tạm đóng cửa sân bay Côn Đảo để sửa chữa”, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Cảng biển, Dịch vụ hậu cần, Sở GT-VT thông tin.

Ông Huỳnh Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cho biết thêm, trong năm 2022, trên một số phương tiện thông tin truyền thông xuất hiện thông tin dự kiến tháng 4/2023 sân bay Côn Đảo sẽ đóng cửa để thi công mở rộng. Điều này khiến nhiều DN, đơn vị lữ hành lo lắng. Tuy nhiên, đến nay, UBND huyện Côn Đảo chưa có thông tin chính thức về việc khởi công sửa chữa sân bay Côn Đảo cũng như thông báo khởi công và thời gian dự kiến đóng cửa sân bay từ chủ đầu tư là Cục Hàng không Việt Nam.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG