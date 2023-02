Giá vàng giảm sau ngày vía thần tài

Trong phiên giao dịch ngày 1/2 giá vàng miếng SJC trong nước ở mức 66,3 - 67,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, nhưng giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước đó.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng SJC hiện niêm yết ở mức giảm 66,3-67,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên chiều mua và giảm 200 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với cuối phiên trước. Tập đoàn Doji niêm yết ở mức tương ứng 66,1 - 67,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không giảm ở chiều mua vào nhưng giảm 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng phiên trước. Như vậy, so với mức đỉnh cách đây vài ngày (68,6-68,8 triệu đồng/lượng đối với giá bán), vàng SJC đã giảm hơn 1 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân giá vàng trong nước giảm là do trên thị trường thế giới, giá vàng đã giảm hơn 50 USD/ounce trong các phiên gần đây nên giá vàng trong nước cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Đồng thời, giá vàng trong nước còn trong xu hướng tăng ngắn hạn nhưng khó tăng cao do kim loại quý tại Việt Nam vẫn giữ mức cao hơn nhiều so với thế giới. Gần đây, dù vàng thế giới tăng mạnh thì trong nước chỉ điều chỉnh khá thấp.

AN NHẬT