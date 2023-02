Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,4%

Theo báo cáo của Sở Công thương, tháng 1/2023, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước 60,2 ngàn tỷ đồng, tăng 3,82% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt ước đạt 43,2 ngàn tỷ đồng, tăng 6,73% so với tháng trước và tăng 6,71 so với cùng kỳ.

Một số sản phẩm tăng trưởng mạnh như tôm đông lạnh tăng 19,78%, mực đông lạnh tăng 18,64%, sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác tăng 94,48%, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc chuyên dụng khác tăng 25,49%...

HỒNG PHÚC