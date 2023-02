Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực Cái Mép-Thị Vải (chủ đầu tư dự án cầu Phước An) đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu khởi công xây dựng cầu này trong tháng 6 tới đây.

Vị trí xây dựng cầu Phước An trên sông Thị Vải.

Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng

Cầu Phước An dài 4,3km, trong đó phần cầu vượt sông Thị Vải dài hơn 3,5km, còn lại là đường dẫn. Ông Đào Danh Sửu, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TX.Phú Mỹ cho biết, tổng diện tích đất của dự án hơn 13ha, trong đó phần diện tích đất thu hồi trên địa bàn tỉnh 4,67ha, tập trung ở phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ).

UBND TX.Phú Mỹ được giao trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân có đất và tài sản trên đất bị thu hồi. Tháng 12/2022, trên cơ sở UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án, chủ đầu tư đã chuyển toàn bộ kinh phí cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất TX.Phú Mỹ để chi trả cho các đơn vị có đất bị thu hồi gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh, Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines- Công ty CP cảng quốc tế QTM. Tổng phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư gần 12 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 4/2022, HĐND tỉnh đã quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với diện tích 0,26ha rừng trồng tại các lô 1a, 2a thuộc Tiểu khu 1, phường Mỹ Xuân để thực hiện dự án cầu Phước An. “Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với phần diện tích đất dự án nằm trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành”, ông Đào Danh Sửu thông tin.

Đại diện Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực Cái Mép-Thị Vải cho biết, dù xong GPMB nhưng hiện nay chưa thể khởi công dự án, do còn vướng một số thủ tục liên quan, nhất là vướng mắc trong chuyển đổi đất rừng. Bên cạnh đó, công tác GPMB phía tỉnh Đồng Nai chưa hoàn thành. Cụ thể, tổng diện tích thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án cầu Phước An khoảng 8,66ha, gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành, Công ty CP Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An, Tổng Công ty Khí Việt Nam và đất sông, rạch do nhà nước quản lý. UBND tỉnh đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị hỗ trợ công tác bồi thường, GPMB và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án cầu Phước An.

Ngày 6/1/2023 Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức kiểm tra hiện trường và chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ dự án. “Đến nay, HĐND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cầu Phước An”, ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực Cái Mép-Thị Vải nói.

Xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai

Theo chủ đầu tư, dự án có tính chất đặc biệt, quyết định đến sự kết nối giữa đường liên cảng Cái Mép-Thị Vải với hệ thống đường cao tốc trong khu vực như: Bến Lức-Long Thành và TP.Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. Từ đó, kết nối toàn bộ nhóm cảng biển với khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Công trình cũng tạo điều kiện khai thác hiệu quả cảng và dịch vụ logistics của cảng, di chuyển hàng hóa nhanh chóng và tiết kiệm chi phí vận chuyển hơn ở các khu công nghiệp gần dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục làm việc với UBND, các sở, ban, ngành của tỉnh Đồng Nai để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và hoàn thiện hồ sơ báo cáo HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cầu Phước An trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trong quý I/2023.

“Chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ GT-VT thẩm định trong quý I/2023 nhịp cầu chính Extradosed và phần cầu dẫn phía Đồng Nai trong quý III/2023. Kế hoạch khởi công hạng mục cầu chính Extradosed trong quý II/2023. Kế hoạch khởi công hạng mục cầu dẫn phía Đồng Nai trong quý IV/2023. Tuy nhiên, việc khởi công phần cầu dẫn phía bờ Đồng Nai phụ thuộc rất nhiều về GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác phía tỉnh Đồng Nai. Còn về phía tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thi công gói thầu số 38 (phạm vi cầu dẫn phía Bà Rịa-Vũng Tàu) theo đúng tiến độ hợp đồng và giải ngân 100% nguồn vốn bố trí”, ông Nguyễn Văn Trình thông tin thêm.

Hiện chủ đầu tư đang khẩn trương thực hiện các công việc liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, quyết tâm khởi công dự án cầu Phước An vào ngày 18/6/2023. “Chủ đầu tư cũng đang kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo để Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực Cái Mép-Thị Vải xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện việc khởi công dự án theo tiến độ đề ra”, ông Nguyễn Văn |Trình cho biết thêm.

Năm 2022, dự án cầu Phước An được bố trí vốn hơn 417 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 100 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách Trung ương. Năm 2023, dự án tiếp tục được bố trí 300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG