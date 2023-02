Doanh nhân hiến kế phát triển du lịch

Đó là chương trình cà phê doanh nhân do Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài nhà nước phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ TP.Vũng Tàu tổ chức sáng 26/2. Tại chương trình, các doanh nhân và chính quyền thành phố đã lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, đề xuất những hiến kế để đưa du lịch TP. Vũng Tàu ngày càng phát triển.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đóng góp ý kiến tại chương trình.

Chưa khai thác hết tiềm năng du lịch

Theo ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh, TP.Vũng Tàu có nhiều bãi biển đẹp, tuy nhiên do công tác quy hoạch, nên du khách không tiếp cận được một vài bãi tắm. Do đó, vào các dịp cao điểm lễ, tết, khách du lịch thường tập trung vào một khu vực nhất định, gây nên tình trạng đông “cục bộ”. Cũng theo ông Linh, do việc chỉnh trang đô thị chưa đồng bộ nên chưa tạo được đặc trưng riêng của thành phố, thiếu những hình ảnh ấn tượng, điểm check-in hấp dẫn du khách. Ngoài ra, việc thiếu nhân lực du lịch cũng là trở ngại lớn cần quan tâm.

Đồng tình với ý kiến trên, ông Vũ Anh Sơn, Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân cựu chiến binh TP.Vũng Tàu cũng cho rằng, các dịch vụ du lịch của thành phố chưa thu hút và “giữ” chân được khách du lịch lâu dài nên thời gian lưu trú ngắn, mức chi tiêu của du khách thấp.

Các doanh nhân, doanh nghiệp TP. Vũng Tàu tham gia chương trình.

Ngoài ra, theo các doanh nhân, thành phố đang gặp hạn chế như: các đơn vị kinh doanh du lịch vẫn còn tâm lý co cụm, thiếu đầu tư cho công tác tuyên truyền, tiếp thị. Bên cạnh đó, các DN chưa có sự liên kết, hợp tác chặt chẽ với nhau để xây dựng sản phẩm du lịch mới, các sự kiện du lịch hoặc các tuyến du lịch liên hoàn, chuỗi sản phẩm du lịch để cùng khai thác, chia sẻ thị trường du lịch.

Chương trình “Cà phê với doanh nhân” là diễn đàn mở được tổ chức định kỳ hàng tháng theo chủ đề nhất định nhằm kết nối DN, doanh nhân trao đổi, kiến nghị những vướng mắc của DN. Chương trình cũng giúp doanh nhân, DN nắm bắt được các chủ trương, chính sách, mục tiêu định hướng phát triển, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch phát triển chung với thành phố. Đồng thời, doanh nhân, DN hiến kế ý tưởng xây dựng thành phố ngày càng phát triển, cộng đồng DN, doanh nhân ngày càng thịnh vượng. (Ông Nguyễn Văn Bùi, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài nhà nước TP.Vũng Tàu)

Kết nối, phát triển đồng bộ

Chia sẻ và “hiến kế” cho du lịch TP.Vũng Tàu, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cho rằng, tiềm năng phát triển du lịch của TP.Vũng Tàu vô cùng lớn. Do đó, các DN cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cấp các ngành để phát huy tiềm năng này. Trong đó, cần tăng cường đầu tư các sản phẩm du lịch mới. Ngoài ra, chính quyền cần có chính sách thu hút và tổ chức các sự kiện giải trí, sự kiện du lịch mang tầm quốc gia, quốc tế để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Ông Thắng cho rằng, thành phố cần có sự đầu tư bài bản hơn nữa về trang trí đô thị, hiệu ứng ánh sáng đường phố, hình ảnh để hấp dẫn du khách. “TP. Vũng Tàu cần đầu tư các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp để thu hút, phân khúc đối tượng khách hàng khác nhau”, ông Thắng nêu ý kiến thêm.

Trong khi đó, bà Hương Lan - Phó Chủ tịch CLB Nữ doanh nhân TP.Vũng Tàu cho rằng, bên cạnh những thế mạnh về biển, TP.Vũng Tàu cần khai thác thế mạnh về du lịch văn hóa và lịch sử. Qua đó, sẽ khai thác được vẻ đẹp tiềm ẩn trong phong tục, lễ hội, tâm linh… của thành phố. Muốn phát triển được mảng du lịch này, TP.Vũng Tàu cũng cần quan tâm trùng tu các điểm du lịch tâm linh, tổ chức các tuần văn hóa tâm linh sau Tết Nguyên đán để thu hút khách. Bên cạnh đó, thành phố nên đầu tư xây dựng các khu ẩm thực với các món ăn đặc trưng, đặc sản của địa phương…

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu ghi nhận những ý kiến đóng góp, chia sẻ của các DN, doanh nhân tại chương trình. “Chúng tôi sẽ tổng hợp các ý kiến tại chương trình để gửi đến lãnh đạo thành phố. Thông qua các chương trình gặp gỡ, trao đổi, lãnh đạo thành phố mong muốn các doanh nhân, DN trên địa bàn tỉnh tiếp tục hiến kế với những ý tưởng thiết thực để thành phố có định hướng phát triển du lịch bền vững”, bà Lê Thị Thanh Bình bày tỏ.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC