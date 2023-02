Hiện các nhà làm luật đang dự thảo đề xuất đánh thuế với nhà ở, căn hộ có giá hơn 50 triệu/m2. Đây được xem là phân khúc BĐS cao cấp so với các BĐS trung cấp (chung cư giá hơn 30 triệu đồng/m2) và bình dân (chung cư dưới 30 triệu đồng/m2). Mục đích là để góp phần bảo đảm công bằng trong điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư. Tuy nhiên, thu nhập người dân vẫn còn mức thấp nhưng giá nhà đất lại cao, thậm chí nhiều nơi bị “đẩy” cao hơn nhiều lần so với giá trị thực tế. Hơn nữa, việc đánh thuế tài sản này cũng sẽ kéo giá BĐS lên cao, khiến ước mơ sở hữu một ngôi nhà để an cư của nhiều người trở nên xa vời hơn. (Luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc Công ty Luật Nguyễn Cảnh)