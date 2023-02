12 ngân hàng Việt lọt Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới

Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance vừa công bố bảng xếp hạng 500 ngân hàng đứng đầu thế giới về giá trị thương hiệu năm 2023. Trong đó, Việt Nam có 12 ngân hàng lọt vào bảng xếp hạng 500 ngân hàng đứng đầu thế giới về giá trị thương hiệu.

Vietcombank là ngân hàng Việt Nam có vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng này với thứ hạng 137. Trong ảnh: Khách hàng giao dịch tại Vietcombank Vũng Tàu.

Vietcombank là ngân hàng Việt Nam có vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng này với vị trí thứ 137, tăng 25 bậc so với năm trước. Tiếp sau là Agribank và BIDV với vị trí lần lượt là 159 và 161. Agribank giảm hai bậc so với năm trước trong khi đó BIDV đã vươn lên mạnh khi tăng 51 bậc so với năm trước. Techcombank cũng tăng 33 bậc lên vị trí thứ 163. VietinBank đứng thứ 171, tăng 13 bậc so với năm trước.

Các ngân hàng Việt Nam còn lại lọt vào bảng xếp hạng là VPBank (vị trí 173), MB (vị trí 230), ACB (vị trí 273), Sacombank (vị trí 354), HDBank (vị trí 400), SHB (vị trí 420) và VIB (vị trí 492). Đây là lần đầu tiên VIB lọt vào danh sách này.

Về tốc độ tăng trưởng, BIDV là ngân hàng được Brand Finance đưa vào vị trí thứ 7 trong số những ngân hàng phát triển nhanh nhất với giá trị thương hiệu tăng 69%.

Tin, ảnh: NHẬT MINH