Tạm dừng thu phí dự án BOT trên Quốc lộ 51 từ 7 giờ ngày 13/1

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tạm dừng thu phí tại các trạm BOT Quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu từ 7giờ ngày 13/1.

Việc dừng thu phí BOT trên QL51 sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường này.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 (QL51), đoạn Km0+900 - Km73+600 theo hình thức Hợp đồng BOT.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51 đoạn từ Km0+900 đến Km73+600, đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hình thức Hợp đồng BOT được Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam ký với Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) ngày 12-11-2009.

Trong quá trình thực hiện dự án, một số nội dung dự kiến quy định tại hợp đồng dự án thay đổi như chi phí đầu tư quyết toán, lãi suất tiền vay, mức thu, số thu, lưu lượng phân lưu. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị về phí bảo toàn vốn của dự án. Do đó, các bên phải đàm phán các nội dung vướng mắc phát sinh và điều chỉnh thời gian thu phí tạo lợi nhuận theo quy định tại hợp đồng dự án.

Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát hợp đồng dự án, đàm phán 18 phiên họp với BVEC, nhà đầu tư, các ngân hàng tài trợ vốn để giải quyết các vướng mắc và đàm phán điều chỉnh thời gian thu phí tạo lợi nhuận.

Đến nay, các bên vẫn chưa thống nhất phương án giải quyết một số nội dung như: Lãi bảo toàn vốn chủ sở hữu (8,7%/năm) trong thời gian xây dựng và khai thác; tính lãi như vốn vay trong giai đoạn xây dựng đối với doanh thu thu phí giai đoạn 2009 - 2015 (375 tỉ đồng); phương án tính lãi vay đối với các khoản giảm trừ trong giai đoạn khai thác và thời gian thu phí tạo lợi nhuận.

Lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 51 cao gấp nhiều lần so với dự kiến ban đầu

Trong quá trình đàm phán, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ GTVT nội dung đàm phán và kết quả đàm phán. Bộ GTVT đã giao Cục Đường bộ Việt Nam quyết định việc tạm dừng, dừng thu phí dự án theo thẩm quyền.

Để có cơ sở tính toán, xác định ngày dừng thu chính xác của dự án, Cục Đường bộ Việt Nam tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án Đầu tư xây dựng mở rộng QL51 đoạn Km0+900 - Km73+600 theo hình thức hợp đồng BOT vào thời điểm 7 giờ ngày 13/1/2023.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu BVEC và nhà đầu tư thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí. Báo cáo số thu theo ngày gửi về Cục Đường bộ Việt Nam. Đồng thời, sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí theo đúng quy định.

Cục Đường bộ cũng yêu cầu BVEC và nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thành công tác rà soát xác nhận chỉ tiêu tài chính của dự án. Bên cạnh đó, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 20-1-2023. Đồng thời, khẩn trương làm việc với Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam để giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại của dự án.

Dự án BOT mở rộng QL51 dài 73 km do Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) làm chủ đầu tư. Theo phụ lục hợp đồng ký vào năm 2017 giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) và nhà đầu tư, thời gian thu phí dự án dự kiến kết thúc vào tháng 1/2030. Tuy nhiên do lưu lượng thực tế xe qua trạm cao hơn so với phương án tính toán trước đây nên thời gian thu phí hoàn vốn sẽ kết thúc sớm hơn.

PV