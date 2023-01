Ngành dầu khí bứt phá về đích

Giá dầu dự báo tiếp tục giữ ở mức cao, kéo theo hoạt động thăm dò, khai thác và dịch vụ dầu khí cũng tăng trưởng. Đó là những yếu tố để các DN dầu khí kỳ vọng, bức tranh hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị tiếp tục tươi sáng trong năm 2023.

Năm 2023, PV GAS phấn đấu hoàn thành chạy thử và đưa vào vận hành thương mại dự án kho chứa LNG 1 triệu tấn Thị Vải. Trong ảnh: Lãnh đạo PV GAS kiểm tra tiến độ dự án.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm

Tại buổi lễ phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 vừa qua, ông Vũ Mai Khanh-Phó Tổng giám đốc Liên doanh dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) cho biết, năm 2023, Vietsovpetro đề ra kế hoạch sản lượng khai thác dự kiến đạt gần 2,9 triệu tấn dầu và hơn 54 triệu m3 khí thiên nhiên. Doanh thu bán dầu dự kiến đạt 1,53 tỷ USD. Con số này dựa trên cơ sở giá dầu 75 USD/thùng.

Đồng thời, Vietsovpetro kết thúc thi công 7 giếng thăm dò thẩm lượng với kế hoạch gia tăng trữ lượng đạt 2.750 ngàn tấn; bảo đảm tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động các công trình RC-8, BK-22, BK-4A.

Nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2023, tập thể lao động Vietsovpetro tiếp tục áp dụng những giải pháp tiên tiến và táo bạo nhất để thực hiện các nhiệm vụ được giao; tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Đặc biệt, chú ý tuân thủ các quy định, quy phạm và vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe của CBCNV Vietsovpetro và nhà thầu, thực hiện chương trình thống nhất phát triển khái niệm “Không chấn thương, Vision Zero”.

Năm 2022, vượt qua mọi khó khăn, lần đầu tiên khai thác dầu khí của Vietsovpetro đã vượt qua đà suy giảm sản lượng với hơn 3,1 triệu tấn. Doanh thu bán dầu của liên doanh cũng vượt xa kế hoạch với hơn 2,5 tỷ USD.

Trong khi đó, tại Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS) năm 2023 được dự báo nguồn khí trong nước ngày càng suy giảm, nguồn khí nhập khẩu có giá ở mức cao. Lợi thế cạnh tranh của PV GAS ngày càng khó khăn so với các nguồn năng lượng được ưu tiên… Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tại lễ phát động phát động thi đua 2023, lãnh đạo đơn vị kêu gọi tất cả CBCNV tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới thực hiện những nhiệm vụ: vận hành an toàn, hiệu quả các công trình khí hiện hữu, các công trình, dự án mới; bảo đảm cung cấp khí và các sản phẩm khí tối đa, liên tục cho khách hàng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh mở rộng, phát triển thị trường. Nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển các nguồn khí mới trong, ngoài nước; tập trung công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu và sản phẩm; chuẩn bị thị trường tiêu thụ LNG. Đồng thời, tập trung kiểm soát tiến độ các dự án, hoàn thành chạy thử và đưa vào vận hành thương mại dự án kho chứa LNG 1 triệu tấn Thị Vải; Nghiên cứu/triển khai đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, các phương án cấp khí trên toàn quốc.

Năm 2022, các chỉ tiêu tài chính của PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch, về đích trước 2-6 tháng và tăng so với năm 2021. Đây là năm có doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập PV GAS, đạt hơn 100 ngàn tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 13,3 ngàn tỷ đồng, tăng 51%; nộp NSNN hơn 7,2 ngàn tỷ đồng, tăng 14%. PV GAS tiếp tục duy trì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao 25%/vốn điều lệ.

Cần đầu tư các dự án dầu khí mới

Theo kế hoạch, năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dự kiến triển khai, thực hiện các dự án lớn như nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, dự án Khí Lô B để đáp ứng yêu cầu năng lượng cho phát triển trong nước.

Mới đây, tại hội nghị Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Hoàng Quốc Vượng kiến nghị Chính phủ quan tâm đầu tư các dự án dầu khí mới để duy trì tăng trưởng.

Theo ông Hoàng Quốc Vượng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của DN nhà nước là duy trì tăng trưởng. Và để làm được điều này cần phải gia tăng đầu tư. Tuy nhiên, do nhiều lý do, thời gian qua, công tác đầu tư trong Tập đoàn còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng. Do đó, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam mong muốn, năm 2023, Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Tập đoàn đầu tư phát triển các dự án dầu khí mới. Đơn cử như dự án Khí Lô B; dự án mở rộng nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn… để đáp ứng yêu cầu năng lượng cho phát triển đất nước.

