Giò chả tăng giá nhẹ

Thời điểm này, các loại giò chả được bày bán tại các cửa hàng khá phong phú với các mặt hàng như: giò heo, giò bò, giò thủ, giò lụa thủ, chả lụa… Theo các chủ cửa hàng, dự báo từ ngày 23 tháng Chạp, giá các loại giò chả tăng khoảng từ 10-20% so với hiện nay. Cụ thể: giò lụa heo từ 180-250 ngàn đồng/kg, giò bò: từ 300-350 ngàn đồng/kg, chả từ 150-180 ngàn đồng/kg, giò lụa thủ từ 180-220 ngàn đồng/kg, giá sản phẩm tùy vào chất lượng và chỗ bán. Giá tăng so với ngày thường là do giá lá chuối và tiền nhân công tăng.

Các loại giò lụa, chả giá tăng nhẹ.

Riêng các sản phẩm này của các thương hiệu nổi tiếng như Như Lan, Vissan… có giá khá cao. Đơn cử như các sản phẩm của Như Lan có giá: giò lụa 300 ngàn đồng/kg, Vissan giá 230 ngàn đồng/kg.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN