Giá heo hơi giảm sâu, người chăn nuôi thấp thỏm

Còn khoảng một tuần nữa đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, song giá thịt heo hơi đang có xu hướng giảm dần, hiện ở mức 51-53 ngàn đồng/kg. Điều này trái ngược với quy luật thị trường mọi năm, khiến người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thấp thỏm lo lắng.

Trái ngược so với mọi năm, giá heo hơi năm nay đang rớt xuống mức thấp. Trong ảnh: Trang trại chăn nuôi heo của bà Trần Thị Nga, xã Bình Ba, huyện Châu Đức.

Lỗ cả triệu đồng/con

Ghi nhận tại các vùng chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, giá heo hơi trong vài tuần trở lại đây liên tục trồi sụt theo chiều hướng ngày càng giảm sâu. Cụ thể, giá heo tại các công ty chăn nuôi đang từ mức 58-60 ngàn đồng/kg xuống còn 54-57 ngàn đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại trại chăn nuôi tư nhân, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chỉ còn từ 51-53 ngàn đồng/kg. Với mức giá này, chăn nuôi tư nhân, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang phải gánh lỗ cả triệu đồng/con.

Gia đình ông Lê Trung Lập (ấp Suối Lúp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức) đang rơi vào tình cảnh éo le khi bao nhiêu vốn liếng đều tập trung cho đàn heo bán Tết. Vài tháng trước, khi thấy dịch bệnh ổn định, giá cả khả quan nên ông tăng số lượng đàn nuôi bán Tết. Thời điểm này, đàn heo đạt trọng lượng khoảng 1 tạ/con, song thương lái báo giá chỉ từ 51-53 ngàn đồng/kg, khiến ông đứng ngồi không yên vì cầm chắc lỗ lớn.

Theo tính toán của ông Lập, mỗi con heo giống giá đã 1,2 triệu đồng, chi phí thức ăn 4 triệu đồng/con, chưa kể tiền thuốc, vắc xin, điện, nước... Để heo đạt trọng lượng xuất chuồng, ông phải bỏ ra chi phí khoảng 6-6,5 triệu đồng/con, nhưng hiện chỉ bán được 5,2-5,3 triệu/con. “Chưa năm nào giá heo hơi lại thấp như hiện nay, trong khi đó chi phí đầu tư tăng cao hơn 20-30%. Nếu bán hết đàn với giá như hiện nay thì người nuôi không cầm cự nổi”, ông Lập than thở.

Tết Nguyên đán 2023 cận kề, song giá heo hơi liên tục giảm khiến ông Lê Trung Lập (xã Bình Ba, huyện Châu Đức) không khỏi lo lắng.

Đàn heo của gia đình bà Võ Thị Bình (thôn 4, xã Bình Trung, huyện Châu Đức) cũng đang trong tình cảnh tương tự. Thời điểm chuẩn bị cho vụ chăn nuôi Tết vào tháng 8, giá heo hơi lúc đó đang ở mức 64-65 ngàn đồng/kg, nên gia đình bà quyết định tăng 30 con so với Tết năm 2022, nâng tổng số đàn lên 120 con. Thế nhưng, cận Tết giá heo hơi lại rớt xuống sâu, nên gia đình bà hầu như không còn hy vọng thu lãi.

Nguồn cung lớn nhưng sức tiêu thụ chậm

Theo số liệu từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh hơn 383.800 con, tăng 4,3% so cùng kỳ. Thông thường dịp Tết nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng từ 20-30% so với ngày thường. Trên cơ sở đó, ngành nông nghiệp dự kiến sản lượng các sản phẩm chủ lực cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán năm nay khoảng 9.645 tấn sản lượng thịt hơi các loại, tăng 3,9% so cùng kỳ, trong đó, thịt heo khoảng 6.200 tấn, tăng 4,01% so cùng kỳ. Đối với thị trường nội tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán dự kiến nhu cầu thịt các loại khoảng 6.500 tấn, với sản lượng thịt heo 3.400 tấn và thịt gia cầm 1.600 tấn.

Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, năm nay, tình hình dịch bệnh ổn định, đàn heo trong tỉnh phát triển nhanh về số lượng. Thông thường vào thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi sẽ tăng mạnh, đẩy giá bán lên cao nhưng năm nay diễn biến lại hết sức khác thường, thị trường vẫn ở mức giá thấp hơn giá thành sản xuất khiến cho nhiều người chăn nuôi đang đối mặt với nhiều lo lắng.

Theo ông Trung, nguyên nhân khiến giá heo hơi đang sụt giảm là do nguồn cung thị trường lớn, trong khi sức tiêu thụ chậm, dẫn tới dư thừa. Trong khi, nguồn thịt heo hiện vẫn chủ yếu tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc thông đường tiểu ngạch nhưng hiện kênh tiêu thụ này bị đứt gãy. Bên cạnh đó, việc người chăn nuôi không theo khuyến cáo của ngành chăn nuôi trong việc tái đàn, tăng đàn khiến nguồn cung tăng mạnh, trong khi đó nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ giảm. Giải pháp hiện nay để ngành chăn nuôi phát triển bền vững là phải tiêu thụ được qua các kênh chính ngạch. Tuy nhiên, kênh phân phối này đang đòi hỏi cao về các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt là vùng an toàn dịch bệnh.

“Ngành nông nghiệp đang phối hợp các địa phương tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, thực hiện tốt công tác kiểm dịch; tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y ở các điểm mua bán động vật, sản phẩm động vật thường xuyên, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023 để bảo đảm an toàn nguồn thịt cung ứng đến tay người tiêu dùng”, ông Trung nói.

Theo Bộ NN-PTNT, tính đến tháng 11/2022 cả nước có tổng đàn heo khoảng 28,8 triệu con, tăng 12,4%; đàn gia cầm 523,6 triệu con, tăng 5,4%; đàn bò 6,42 triệu con, tăng 3,5%; đàn trâu 2,25 triệu con.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC