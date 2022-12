Xử phạt vi phạm hành chính 500 vụ vi phạm pháp luật hải quan

Cục Hải quan tỉnh cho biết, 11 tháng năm 2022, Cục Hải quan tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn xử phạt 500 vụ vi phạm pháp luật hải quan, tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 28,2 tỷ đồng. Tổng số vụ việc vi phạm tăng 2,6% nhưng số tiền xử phạt tăng 892% so với cùng kỳ năm 2021. Số tiền phạt có sự chênh lệch so với cùng kỳ năm 2021, do một công ty bị xử phạt với số tiền lớn, hơn 15 tỷ đồng.

Công chức Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép kiểm tra hàng container.

Thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện 220 chuyến tuần tra, giám sát, nắm tình hình đường bộ tại các khu vực cảng thuộc địa bàn quản lý và 87 chuyến đường sông, biển.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN