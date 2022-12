Vì sao 2 năm chưa đấu giá khu đất nào?

Theo kế hoạch, 7 khu đất trên địa bàn tỉnh sẽ được bán đấu giá trong năm 2022. Tuy nhiên, đến nay, việc này vẫn chưa thực hiện, vậy nguyên nhân do đâu?

Khu đất cụm 5, TP. Vũng Tàu nằm trong kế hoạch đấu giá nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được đấu giá do vướng quy định về cách thức và đơn vị chủ trì tổ chức đấu giá.

Vướng mắc về quy định, chính sách

Theo báo cáo của Sở TN-MT, giai đoạn 2021-2025 có 20 lô đất bán đấu giá với tổng diện tích hơn 400ha, dự kiến thu ngân sách hơn 15.584 tỷ đồng. Năm 2021, Sở TN-MT cũng xây dựng kế hoạch đấu giá 5 khu đất, tổng diện tích hơn 228ha, dự kiến thu ngân sách hơn 11.459 tỷ đồng.

Riêng kế hoạch năm 2022, Sở TN-MT đấu giá 7 khu đất (trong đó, 5 khu đất chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2021), tổng diện tích hơn 246ha, dự kiến thu ngân sách hơn 12.293 tỷ đồng. Trong đó, 4 khu đất thuộc dự án trọng điểm của tỉnh với diện tích hơn 203ha đều nằm trên địa bàn TP.Vũng Tàu, gồm: khu đất cụm 5 (phường 1), khu đất mũi Nghinh Phong (phường 2), khu đất nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng Công thương Việt Nam (các phường 10, 11) và khu đô thị sinh thái Cù lao Bến Đình (các phường 5, 9, Thắng Nhất, Thắng Nhì).

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong suốt 2 năm qua, chưa có khu đất nào được bán đấu giá theo kế hoạch.

Theo ông Phan Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở TN-MT, có nhiều nguyên nhân khiến việc tổ chức đấu giá các khu đất trong năm 2021 và năm 2022 chưa hoàn thành so với kế hoạch. Trong đó, nguyên nhân khách quan là do các vướng mắc trong quy định, chính sách về vốn thực hiện lập quy hoạch chi tiết 1/500; lập quy hoạch chi tiết 1/500; về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư… Đến nay mới có 5/7 khu đất được phê duyệt quy hoạch cho kế hoạch đấu giá đất năm 2022. Nhưng trong đó có 1 khu chuẩn bị thực hiện thủ tục tiếp theo phải tạm dừng do vướng các quy định có liên quan. Đối với 2 khu còn lại vướng thủ tục pháp lý và phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về cách thức và đơn vị chủ trì tổ chức đấu giá theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Còn nguyên nhân chủ quan là do một số khu đất vẫn chưa có hạ tầng kết nối như khu đất hơn 20ha tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ và khu đất 100 ha thuộc dự án Cù lao Bến Đình. Một số khu đất khác chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chưa có quyết định giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, lập phương án đấu giá.

“Sở cũng không bao quát và lường trước các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện dẫn đến việc không thực hiện được kế hoạch như đã đăng ký”, ông Mạnh nói.

Năm 2023, dự kiến đấu giá 5 khu đất

Năm 2023, Sở TN-MT tham mưu UBND tỉnh đấu giá 5 khu đất, diện tích hơn 110ha, dự kiến thu ngân sách gần 6.000 tỷ đồng. Cụ thể, dự kiến quý II/2023 sẽ đấu giá khu đất hơn 4ha tại góc đường Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám (phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu). Quý IV/2023 sẽ đấu giá khu đất Chợ Du lịch cũ tại phường Thắng Tam; khu đất Mũi Nghinh Phong, phường 2; khu đất tại phường 10, phường 11 (TP. Vũng Tàu) và khu đất tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Sở TN-MT cũng xây dựng kế hoạch đấu giá đất trong năm 2024-2025 với 15 khu đất được đấu giá, diện tích gần 290ha, dự kiến thu ngân sách hơn 9.600 tỷ đồng.

Theo ông Phan Văn Mạnh, để công tác đấu giá không bị gián đoạn, bảo đảm tiến độ triển khai theo kế hoạch năm 2023 và các năm tiếp theo, Sở TN-MT sẽ cùng với các đơn vị có liên quan tăng cường vai trò giám sát trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành trong khâu chuẩn bị hồ sơ và kịp thời báo cáo xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư khi quyết định tham gia đấu giá phải đáp ứng các quy định như: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Các nội dung này phải được thẩm định, đánh giá đầy đủ trước khi phê duyệt và hoàn chỉnh hồ sơ đấu giá.

Ngoài ra, Sở TN-MT cũng kiến nghị UBND tỉnh xác định lại kế hoạch đấu giá các khu đất Cù lao Bến Đình, khu đất tại phường Mỹ Xuân sau khi đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và xử lý dứt điểm các thủ tục pháp lý về đầu tư của dự án cũ, hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, sở, ngành đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá thực hiện dự án có liên quan; thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; xác định chỉ tiêu quy hoạch làm cơ sở lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, hoàn thiện hồ sơ đấu giá, quyết định đấu giá; bảo đảm đầy đủ nội dung và tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, đấu giá tài sản, ngân sách, quản lý thuế… trong quá trình xây dựng phương án đấu giá.

Giai đoạn năm 2016-2020, Sở TN-MT đã trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất đối với 48 khu đất, tổng diện tích gần 290ha. Trong đó, 9 lô đất đấu giá thành công, tổng diện tích hơn 3,6ha, tổng giá khởi điểm hơn 653 tỷ đồng, giá trúng đấu giá hơn 921 tỷ đồng (tăng hơn 268 tỷ đồng).

Bài, ảnh: QUANG VŨ