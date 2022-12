Hủy nhiều chuyến bay đi, đến Côn Đảo

Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, ngày 18/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mùa đông bắc nên các khu vực từ Đà Nẵng trở vào phía Nam có gió giật mạnh. Tình hình thời tiết không thuận lợi khiến điều kiện an toàn cho việc cất/hạ cánh không bảo đảm, nhiều chuyến bay buộc phải hủy để bảo đảm an toàn.

Tại Cảng hàng không Côn Đảo, trong ngày 18/12, theo kế hoạch có 22 chuyến bay đi, nhưng chỉ có 4 chuyến bay đã cất cánh, 18 chuyến bay còn lại buộc phải hủy. 3 chuyến bay đến Côn Đảo gồm VN1891, QH1033, QH1035 đã buộc phải chuyến hướng hạ cánh về Hà Nội và Tân Sơn Nhất.

Trong ngày 19/12, hãng hủy chuyến VN1898 giữa Côn Đảo và TP.Hồ Chí Minh. Đại diện Vietnam Airlines cho biết, các hành khách được hỗ trợ sắp xếp thay đổi chuyến bay và các hỗ trợ khác theo quy định hiện hành của hãng hàng không. Ảnh hưởng của thời tiết xấu dự báo sẽ kéo dài đến ngày 20/12. Các chuyến bay đi, đến Côn Đảo có thể tiếp tục thay đổi kế hoạch khai thác.

Bamboo Airways cũng đã hủy khai thác 8 chuyến bay đi/đến Côn Đảo gồm: QH1036, QH1037, QH1031, QH1032, QH1034, QH1044, QH1043, QH1042, QH1262.

SA HUỲNH