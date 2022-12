Dự kiến thu ngân sách hải quan đạt chỉ tiêu

Cục Hải quan tỉnh cho biết, tính đến ngày 15/11, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ngành hải quan đạt 18.077 tỷ đồng (đạt 89,05% so với chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 89,05% so với chỉ tiêu phấn đấu lần 2, bằng 85,19% so với cùng kỳ năm trước).

Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG Hyosung - một trong những dự án tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Căn cứ tình hình thực tế, cơ cấu các mặt hàng thường xuyên xuất nhập khẩu tại đơn vị, tình hình hoạt động xuất nhập của các DN trên địa bàn, dự kiến số thu NSNN đến hết ngày 31/12 khoảng 20.300 tỷ đồng (đạt 100% so với chỉ tiêu được giao, đạt 100% so với chỉ tiêu phấn đấu, bằng 89% so với năm trước).

Đánh giá nguyên nhân tác động ảnh hưởng đến số thu NSNN của đơn vị trong năm 2022, Cục Hải quan tỉnh cho biết, trong năm 2022 giá dầu thô xuất khẩu tăng 42% so với năm ngoái, kéo theo số thuế thu từ mặt hàng dầu thô xuất khẩu 2.649 tỷ đồng (chiếm gần 15% số thu toàn cục), tăng 21%, đã tác động tích cực tới số thu ngân sách của ngành hải quan.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN