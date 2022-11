Vẫn chưa chốt thời điểm dừng thu phí trên Quốc lộ 51

Bộ GT-VT vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về các kiến nghị liên quan đến tuyến đường Quốc lộ 51 (QL51). Văn bản cho biết thời gian thu phí trên tuyến đường này sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. Nhưng đến nay sau 15 lần đàm phán với chủ đầu tư dự án BOT QL51, Bộ vẫn chưa thể chốt ngày dừng thu phí tại tuyến đường này.

Chưa xác định thời điểm dừng thu phí trên Quốc lộ 51

Lưu lượng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 cao gấp nhiều lần thiết kế. Do đó, thời gian thu phí BOT dự kiến sẽ được rút ngắn

Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều văn bản gửi Bộ GT-VT thông tin về việc rút ngắn thời gian thu phí trên tuyến QL51. Tuy nhiên, các văn bản trước đây vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể kết thúc thu phí trên QL51 chính xác, do đó không nhận được sự đồng thuận của cử tri và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 16/9, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục có văn bản gửi Bộ GT-VT, đề nghị có thông tin chính thức về chốt thời điểm cụ thể dừng thu phí trên tuyến đường này. Đồng thời, kiến nghị Bộ GT-VT giải thích cụ thể vì sao vẫn chưa chấp thuận cho Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (BVEC) triển khai thu phí tự động không dừng. Được biết, để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này, BVEC có 4 văn bản báo cáo đề nghị được triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng, nhưng vẫn chưa được chấp thuận.

Nội dung kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị Bộ GT-VT xem xét, yêu cầu BVEC thực hiện đại tu trước thời hạn, để đảm bảo ATGT cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến QL51.

Gửi văn bản hồi đáp cử tri và Đoàn ĐBQH tỉnh về việc rút ngắn thời gian thu phí trên tuyến QL51, thời điểm cụ thể dừng thu phí trên tuyến đường này, Bộ GT-VT cho biết, thời gian kết thúc thu phí sẽ sớm hơn dự kiến, nhưng thời điểm kết thúc chính xác thì chưa xác định được.

Cụ thể, dự án BOT Quốc lộ 51 (đoạn từ Km0+900 đến Km73+600) có chiều dài 72,7 km, tổng mức đầu tư được duyệt 3.970 tỷ đồng, đến nay thỏa thuận quyết toán 3.486 tỷ đồng. Giá trị còn lại đang được Bộ GT-VT tiếp tục xem xét thỏa thuận quyết toán theo quy định.

Dự án đưa vào khai thác từ tháng 4/2013, bảo đảm tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư. Theo hợp đồng dự án, dự kiến thời gian thu phí khoảng 20 năm 6 tháng 11 ngày (từ ngày 01/7/2009 đến hết ngày 12/01/2030, bao gồm 4 năm thu phí tạo lợi nhuận).

Để xác định thời điểm dừng thu phí chính thức của dự án, Bộ GT-VT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam), Công ty BVEC và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành quyết toán các chi phí, đàm phán để ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian theo quy định. Đến nay, các bên tiến hành thương thảo, đàm phán 15 lần nhưng chưa thể xác định chính xác thời điểm chính thức dừng thu phí của dự án.

Ông Ðinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc BVEC cho biết, do BVEC chưa thống nhất với quan điểm tính toán của Cục Đường bộ Việt Nam nên chưa chốt được thời gian cụ thể để dừng thu phí trên tuyến QL51. Việc đàm phán sẽ được tiếp tục.

Bộ GT-VT cũng khẳng định, trong trường hợp nhà đầu tư không thống nhất phương án, Bộ GT-VT sẽ tiến hành xem xét các thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật.

Không triển khai thu phí điện tử trên QL51

Việc thu phí thủ công gây ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 51 nhưng do thời gian thu phí còn lại ngắn nên không chủ trương triển khai thu phí không dừng trên tuyến quốc lộ này

Trả lời về nội dung chưa triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC) đối với dự án BOT QL51, Bộ GT-VT cho biết, theo kết quả tính toán sơ bộ của Cục Đường bộ Việt Nam, hiện đang tổ chức đàm phán với nhà đầu tư thì thời gian kết thúc thu phí sẽ sớm hơn so với hợp đồng đã ký nên việc triển khai lắp đặt hệ thống thu phí theo hình thức ETC dự án (30 làn thu phí) với thời gian ngắn là không hiệu quả.

Cụ thể, theo lộ trình, thời gian bắt đầu thu phí trên QL51 là từ năm 2009 và dự kiến kết thúc hoàn vốn vào năm 2034. Tuy nhiên, sau khi cập nhật số liệu đầu vào trong phương án tài chính theo thực tế thì thời gian thu phí của dự án có nhiều thay đổi và kết thúc sớm hơn so với phương án ban đầu.

Trong khi đó, nếu triển khai thu phí điện tử không dừng tại QL51, chi phí đầu tư hệ thống thiết bị thu phí không dừng khoảng 83 tỷ đồng. Với thời gian thu phí của dự án còn lại rất ngắn, nên việc đầu tư không hiệu quả, gây lãng phí, ảnh hưởng đến phương án tài chính dự án BOT. Do vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Nhà cung cấp dịch vụ thu phí kiến nghị không triển khai thu phí điện tử trên tuyến đường này.

Không đại tu trước thời hạn QL51

Cử tri cũng đề nghị Bộ GT-VT đại tu trước thời hạn QL51. Theo đó, công việc BVEC cần triển khai đó là công tác duy tu nạo vét hệ thống rãnh dọc và thượng hạ lưu các cầu cống ngang thuộc phạm vi hành lang QL51 quản lý; có giải pháp xử lý hoặc quét dọn bùn đất để duy trì các khe thu nước mặt đã bị người dân trám bít hoặc bùn đất che lấp và cho phép BVEC triển khai kế hoạch trung tu trong năm 2023.

Đồng thời, BVEC lập kế hoạch bổ sung đầu tư rãnh thoát nước tại các vị trí chưa có hệ thống thoát nước dọc tại các đoạn trên Quốc lộ 51: Km38+350 - Km38+500; Km43+000 - Km43+327; Km44+496-Km44+626; Km56+570 - Km56+700; đầu tư thay thế tấm đan rãnh thoát nước hiện hữu đã hư hỏng (do UBND thị xã Phú Mỹ đầu tư) trong phạm vi vuốt nối của các đường nhánh ra QL51 để tránh ngập úng.

Phản hồi đề nghị này, Bộ GT-VT cho biết, theo quy định hợp đồng, BVEC có trách nhiệm quản lý, bảo trì dự án trong quá trình kinh doanh, khai thác đảm bảo êm thuận và an toàn. Kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chỉ đạo BVEC triển khai công tác duy tu nạo vét hệ thống rãnh dọc và thượng hạ lưu các cầu cống ngang thuộc phạm vi hành lang QL51 quản lý là có cơ sở.

Để sớm giải quyết các vấn đề liên quan tới dự án Quốc lộ 51, Bộ GT-VT sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu và giám sát BVEC thực hiện công tác bảo trì. Đồng thời, BVEC cũng phải kịp thời sửa khắc phục hư hỏng của tuyến đường theo đúng cam kết trong hợp đồng BOT của dự án và quy định hiện hành để đảm bảo điều kiện đi lại êm thuận, an toàn cho người dân.

Ngoài ra, vấn đề về công tác trung tu, đại tu của dự án, theo quy định trong hợp đồng dự án, thời gian thực hiện trung tu là 5 năm/lần, đại tu là 15 năm/lần kể từ khi dự án đưa vào khai thác. Dự án đã thực hiện trung tu lần 1 vào năm 2018, dự kiến thời điểm trung tu lần 2 vào năm 2023, thực hiện đại tu vào năm 2027 và 2028. Vì vậy, việc triển khai trung tu và đại tu trước hạn là không thể thực hiện do trái với quy định hợp đồng dự án ký giữa các bên.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG